Cantó “Total Eclipse of The Heart” durante el eclipse de sol

Un día pasó. Bonnie Tyler cantó su icónica canción “Total Eclipse of the Heart” durante… ¡un eclipse!

Tuvieron que pasar 34 años para que a alguien se le ocurriera sincronizar la poderosa balada con el increíble fenómeno natural.

El CEO de Royal Caribbean llamó a Bonnie para que interpretara “Total Eclipse of the Heart” en medio del mar y durante el eclipse total de sol que se dio este lunes.

La cantante estuvo acompañada por la popular banda DNCE, liderada por Joe Jonas.

La luna opacó al sol este lunes en el primer eclipse total en casi un siglo que pudo observarse en las dos costas de Estados Unidos, donde millones de personas miraban con asombro hacia el cielo a través de gafas protectoras, telescopios y cámaras. Otras tantas, pudieron disfrutar a Bonnie Tyler cantando la power ballad del 80 en vivo.

Today is a total eclipse… and I just watched Bonnie Tyler sing Total Eclipse of the Heart… how did I end up here in my life… pic.twitter.com/Sht8aoAArU

— Chai Cameron (@MyNamesChai) 21 de agosto de 2017