La Justicia chilena avala el aborto en tres circunstancias

El Tribunal Constitucional (TC) de Chile refrendó hoy la legalidad del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres circunstancias, con lo que rechazó dos requerimientos presentados por parlamentarios de derechas, informaron fuentes oficiales.



De este modo, el Gobierno podrá promulgar como ley la iniciativa que permite abortar en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y por embarazos producto de una violación.



Después de cuatro horas de debate en el Constitucional, se visó por seis votos contra cuatro el documento que despenaliza la interrupción del embarazo, con los votos favorables de los jueces Carlos Carmona, Gonzalo García, Domingo Hernández, María Luisa Brahm, Nelson Pozo y José Vásquez.



En contra del proyecto votaron los ministros Marisol Peña, Iván Aróstica, Juan José Romero y Cristián Letelier.



El Tribunal, en cambio, sí visó un punto referido a la objeción de conciencia, consistente en una excepción jurídica que permite por razones morales superiores no actuar conforme a la ley.



Desde la semana pasada, cuando se abrieron las audiencias sobre el proyecto, agrupaciones que respaldan o rechazan la despenalización de aborto se han manifestado en las afueras del Constitucional.



Este lunes, tras conocerse el fallo, los partidarios del proyecto decidieron marchar en dirección al Palacio La Moneda, a modo de celebración.



Desde la Mesa de Acción por el Aborto señalaron que "este es un hito histórico que responde a la lucha de las feministas, de las mujeres y de las organizaciones de derechos humanos".



Pero advirtieron que la batalla "no se termina aquí. Falta el reconocimiento de la dignidad de las mujeres y, por lo tanto, su posibilidad de decidir cuando ella así lo considere".



En el otro bando, la representante de Chile Unido, Verónica Hoffman, criticó la decisión del TC y alegó que la nueva normativa "deja sola a la mujer, deja sola el puerperio y gestación y no resuelve la vulnerabilidad de la mujer".



El detalle de los argumentos en relación a los votos de cada ministro será incluido en el texto completo de la sentencia, que se publicará el 28 de agosto próximo.



El Constitucional adoptó esta decisión después de realizar dos jornadas de audiencias con 135 organizaciones y representantes de la sociedad civil, legisladores y miembros del Gobierno, quienes abogaron a favor o en contra de este proyecto de ley.



La despenalización del aborto en tres circunstancias específicas es una de las promesas insignes de la presidenta Michelle Bachelet, y uno de los ejes principales de su Gobierno.



Según cifras oficiales, se registraron en Chile 322.814 interrupciones del embarazo en los últimos diez años, lo que fue un argumento más del Gobierno para rebatir los intentos de la oposición de frenar esta ley.



En términos de persecución por el delito de aborto ilegal, el Ministerio Público explicó en los alegatos que las mujeres procesadas por abortar y abortar "sin consentimiento" fueron 378 en la década pasada.



La documentación presentada por el oficialismo concluye que la sanción penal del aborto no es la respuesta adecuada para niñas, jóvenes y mujeres adultas de Chile.



Actualmente, el país austral es uno de los pocos países del mundo que mantiene una prohibición legal absoluta del aborto, junto con El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra, Malta y El Vaticano.