Analizarán en Mendoza el impacto del retroceso glaciar en los Andes

La UNESCO realizará en Mendoza la reunión final de su Programa Hidrológico Internacional para analizar el impacto del retroceso glaciar en los Andes y los efectos en las comunidades locales. Durante el encuentro, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), presentará el inventario de glaciares tras los cuestionamientos judiciales a ex funcionarios por la violación a la Ley de Glaciares en San Juan.

Del 23 al 25 de agosto, se esperan más de 40 referentes internaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Ecuador. El encuentro tendrá como sede el Centro Científico Tecnológico (CCT) ubicado en el Parque General San Martín. Buscan establecer una red internacional multidisciplinaria para mejorar la resistencia frente a los cambios, particularmente al cambio climático, a través de una comprensión mejorada de las vulnerabilidades, oportunidades y potenciales de adaptación.

Una de las necesidades recurrentes en la región es la sanción y aplicación efectiva de leyes que protejan las reservas de agua. En este sentido, una de las expositoras proveniente de Chile disertará sobre la problemática en ese país para poder sentar las bases para la creación de una normativa. En tanto, los referentes colombianos destacarán cómo preservan sus pocas masas de hielo.

Lucas Ruiz, geólogo e investigador del CONICET, señaló que desde el IANIGLA intentarán poner el foco sobre la Ley de glaciares en Argentina y tratar de generar una discusión para que se pueda aplicar la norma sancionada en 2010.

"La información que estamos generando con el inventario no es sólo es primordial para aplicar la ley si no también es vital para ver cómo funciona el sistema y anticiparnos a los cambios", indicó el investigador quien hizo referencia a las críticas de grupos ambientalistas sobre la forma en que este mapeo fue confeccionado ya que no incluye las masas de hielo de menos de una hectárea.

El ex titular del instituto Ricardo Villalba, quien era el encargado de monitorear los glaciares fue denunciado por la Asamblea de Jachal y posteriormente citado por el juez federal Sebastián Casanello, quien en una medida histórica dictaminó que las minas de San Juan violan la ley de Glaciares.

"Nos están llamando a declaración indagatoria para el mes que viene porque dicen que el inventario está mal hecho. Pero el inventario está terminado, se sabe dónde están los glaciares, se sabe el lugar que ocuparon las mineras y sólo hace falta que se analice el impacto que ha tenido sobre los glaciares", indicó Ruiz, defendiendo la metodología utilizada para realizar el relevamiento.

El 75% de los glaciares del país se encuentran en Santa Cruz.

El peligro de los glaciares mendocinos

Sólo en la Cuenca del Río Mendoza hay mil de glaciares distribuidos en unos 573 kilómetros cuadrados. Representan el 15% del total del país, después de Santa Cruz que tiene el 75%. El resto está en San Juan y en menor en otras zonas de la cordillera argentina.

Según comentó Ruiz, este invierno fue muy seco e "influirá negativamente" en los glaciares que no ganaron masa por la baja cantidad de nieve acumulada. Estos se benefician por la humedad y las precipitaciones que aumentan su tamaño. "Como consecuencia habrá menos agua este verano", reconoció.

De acuerdo a los estudios, esta situación se viene repitiendo desde hace cinco años, "por eso el Departamento General de Irrigación declaró la emergencia hídrica. En Chile ya se habla de mega sequía", dijo el investigador especializado en glaciología.

Lo bueno es que los glaciares tienen un rol de regulador. Cuando esta masa de hielo se derrite "aporta más agua y ayuda a que el caudal del rio no sea tan bajo". Pero esto sucederá a fines de febrero y principios de marzo y no en el periodo cuando más agua necesita la producción agrícola. "Sirve para la recarga de los embalses", destacó.

En este sentido, tomar medidas a largo plaza mitigarán el impacto negativo.