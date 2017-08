Capacitan en diferentes oficios a víctimas de violencia de género

Desde enero hasta el 31 de julio de este año 2.221 féminas han manifestado ser víctimas. A raíz de ello, la Dirección de Género y Diversidad junto a la UTN han iniciado cursos para formarlas en oficios no tradicionales.

Las cifras sobre violencia de género en Mendoza no cesan. El Estado ha registrado durante los primeros siete meses de este año 2.221 denuncias y ha puesto el foco no sólo en brindarle contención emocional a las víctimas sino también en lo sociolaboral. Por ello, ha iniciado capacitaciones en oficios no convencionales. Hasta el momento 20 mujeres participan del proyecto.

Los cursos son dictados en conjunto por la Dirección de Género y Diversidad (DGD) y la Universidad Nacional Tecnológica (UTN). El objetivo es brindar herramientas para la inclusión laboral y social de mujeres que han transitado situaciones de violencia de género y necesitan insertarse en el mercado laboral.

Una esperanza para el futuro

La idea es romper con la división sexista del trabajo, por eso, las beneficiarias son formadas en oficios no tradicionales como instalaciones eléctricas domiciliarias, plomería, entre otros rubros.

“Hasta el momento son 20 las mujeres que participan de los talleres que se dicta los sábados y que consta de 64 horas e incluye la reglamentación según las disposiciones municipales, provinciales y nacionales vigentes”, explicó Silvina Anfuso, titular de la Dirección de Diversidad y Género.

La funcionaria refirió que las mujeres que participan lo hacen con total tranquilidad ya que el proyecto prevé el cuidado de sus hijos/as para que puedan participar y recibir los conocimientos en un estado de tranquilidad y empatía.

Estos oficios habilita a que las mujeres puedan tener una salida laboral diferente a la que normalmente se las asigna como propia.

“Por lo general, las mujeres se dedican al cuidado de niños o parientes que, sin desmerecer, tiene una remuneración económica mucho menor que la que puede aportarle un oficio por ello, apuntamos a este tipo de capacitación, para que la sociedad entienda que la mujer también puede desempeñarse en un rol no convencional”, explicó Anfuso.

Desde la DDG y la UTN refieren la necesidad de ayudar a estas mujeres que, en su mayoría, se convierten en sostén de familia, a alcanzar la autonomía económica necesaria para vivir, y que les permita tomar decisiones que contribuyan a cubrir sus necesidades.

“La primera experiencia está dando muy buenos resultados y la extenderemos en el tiempo para que las mujeres que han sido víctimas de violencia de género se sientan capaz de salir adelante por sus propios medios”, concluyó la funcionaria.

A partir de esta instancia, se busca propiciar una mejoramiento sustancial en las condiciones de vida de estas mujeres, recuperación de su autoestima y reducción de la afecciones de salud que provoca la violencia en todas sus facetas.