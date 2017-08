Nazarena Vélez, lapidaria con Macri y Cristina

Invitada a “Podemos hablar“, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe, Nazarena Vélez realizó duras declaraciones contra Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

Durante el programa, el conductor le pidió a la productora y actriz que definiera con una palabra a Cristina Kirchner. Tras un breve silencio, Nazarena dijo: “Es una cuestión de piel… no va conmigo”. Además aseguró que la expresidenta “tiene que dar muchas explicaciones”.

“Si me ponés del lado del pueblo, tenés que dar muchas, muchas explicaciones. Aparecieron muchas cosas de su entorno, de su gente, entonces tiene que dar muchas explicaciones”, insistió.

“La muerte no te hace buena, ni la tuya ni de tus seres queridos… no te hace buena”, remarcó haciendo referencia a la muerte de Néstor Kirchner.

Cuando le mencionaron a Mauricio Macri, Naza sentenció: “Lo detesto”.

“No me esperaba esa respuesta”, tiró Andy. Luego Naza explicó: “Tengo un problema personal con el señor Mauricio Macri”.

“Cuando el señor era jefe de la Ciudad de Buenos Aires mi marido (Fabián Rodríguez) era el dueño del teatro Los ángeles, y sufrió una estafa muy grande. Todo el personal que se encargó de la estafa estaba bajo el mando del señor”, agregó.

“Yo trabajaba en el programa de Roberto Petinatto y él (Macri) me hizo sacar del programa para no tener ningún tipo de enfrentamiento conmigo. Yo era panelista y él había ido de invitado, y pidió que yo no esté”, aseguró ante la mirada atenta de Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Jésica Cirio y Gustavo Sylvestre.

Al preguntarle si estaba segura de eso, Vélez afirmó: “Cien por ciento”.

“Más allá de eso, que es personal, hay algo que no puedo ver en él, claramente. A mí me gustaba mucho más Daniel Scioli, pero acompañado por Anibal Fernández, que me parece un ser nefasto como político… Aún así me pareció mejor Scioli”, concluyó.