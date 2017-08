"Estoy convencido de hacia donde voy con estos futbolistas"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, resaltó anoche que se halla "convencido" de "hacia donde" va "con este grupo de futbolistas", tras la goleada por 4-1 ante Instituto en el Estadio José María Minella que les sirvió para acceder a los octavos de final de la Copa Argentina..

"Estoy convencido de hacia donde voy con este grupo de futbolistas. Somos un equipo probado que necesita ensamblar a los jugadores que han llegado y para eso hacen falta partidos. Por lo pronto, han ido convirtiendo y eso es bueno", destacó Gallardo.

Si bien espera con mucha confianza el producto que alcance River en este último semestre de 2017, Gallardo admitió como aspecto a corregir que le "gustaría tener mayor fluidez en el juego".

"Me gustaría tener mayor fluidez en el juego, pero no pretendo que el equipo funcione bien después de quince días de trabajo. Jugamos estos partidos de Copa Argentina como preparación y vamos bastante bien", evaluó.

El director técnico consideró como "válidas" las razones que expuso Instituto para pedir la postergación de este cotejo que igual se realizó, pero el Muñeco también defendió la posición del club de Núñez.

"Instituto tenía sus razones y eran válidas y nosotros teníamos las nuestras. He sido crítico con la organización del fútbol argentino, pero no teníamos fechas disponibles y no es culpa nuestra, claramente. Siempre hay tendencia a querer embarrarnos la cancha, pero no vamos a entrar a debates que no nos favorecen", adujo el director técnico de los Millonarios.

Los cordobeses habían solicitado la postergación de este compromiso porque argumentaron que el campeonato Nacional B 2016-17 terminó muy tarde, por lo que en la actualidad habían empezado recientemente la pretemporada y los refuerzos estaban en un período de integración y de formalización de las habilitaciones correspondientes.

En cuanto al desarrollo del juego en el escenario mundialista marplatense, el conductor de River valoró que "el equipo se fue soltando".

"Instituto trató de bloquear los caminos y pasamos a estar con uno menos por la expulsión del Pity (Gonzalo Martínez). Después, el gol nos dio tranquilidad, a partir de la confianza individual de algunos futbolistas el equipo se fue soltando y con un hombre menos empezamos a jugar mejor; cosa rara, pero fue así", comentó Gallardo.