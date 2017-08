La revelación de Jésica Cirio a poco de ser mamá

A días de entrar en el octavo mes de embarazo, ansiosa y feliz por la llegada de su primera hija con Martín Insaurralde, Jésica Cirio sorprendió al revelar que no quiere tener más hijos. “Con este estamos bien”, anunció.

Entrevistada por Fernando Prensa en el ciclo radial Falta de respeto, Jésica dejó claro que “Soy cero Susanita, no quiero tener mas bebés, con este estamos bien ya”. Y agregó: “Ademas Martín tiene sus hijos, y ellos también están encantados con la hermanita que viene en camino y ¡Martín ni te cuento! Tiene tres varones (23, 21 y 11 años) hace años que no vive la experiencia de ser padre, tiene 47 años y una ansiedad increíble, practica secándoles el pelo a las hijas de una pareja amiga”.

Si bien tienen cinco nombres “dando vueltas”, aún no definieron cuál será. “Eso si, espero que salga todo bien y sea parto natural no cesárea”, dijo.

Al preguntarle qué piensa de la decisión de Luciana Salazar de ser madre por subrogación de vientre, Cirio opinó: “Estamos en el 2017, hay que abrir las cabezas, estoy favor del vientre alquilado, de la adopción. Hay que dejar de juzgar, a Luciana Salazar se le pego mucho no por la forma en que va a ser madre, creo que fue por la parte de exposición, es muy difícil siendo del medio cuando expones tanto una relación, a mi gusto expusieron demasiado su relación, eso les termino jugandoles en contra, lamentablemente”.

Por otro lado, entrando en el terreno político, Jésica dijo: “A Martín le fue muy bien en estas elecciones, estamos contentos con eso porque le devuelven el esfuerzo que hace, y yo ayudándolo en la parte de cultura, cada día abrimos más centros culturales, no se en otros municipios no le dan tanta bola a la cultura, nosotros si, ya son 6 centros y gratuitos y respecto al resto del país. La gente no esta bien, pero yo tengo esperanzas en este gobierno y que las cosas van a cambiar“.

A su vez, aclaró: “No me veo en política, Fernando Burlando dijo en un momento que era la reencarnación de Evita, pero fue un chiste. Es un ambiente muy difícil la política y se la dejo a los que saben, dejame así colaborando desde mi lugar, teniendo un marido político viendo de verdad lo difícil que es estar en política”, concluyó.