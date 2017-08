Un artista interviene los plintos vacíos del Parque General San Martín

En el Parque General San Martín existen espacios que fueron diseñados para contener esculturas. A lo largo de los años muchos de estos pedestales, llamados plintos, quedaron abandonados o simplemente nunca se utilizaron.

Marcos Mut es un joven que decidió intervenir artísticamente estos lugares, señalar el vacío y plantear una mirada crítica sobre la realidad. "Algunas formas del arte necesitan de espacios donde el objeto cobre otro valor simbólico. Es por eso que la idea del pedestal del parque me resultó sumamente atractiva. A comienzos de este año, saltando toda burocracia, simplemente decidí hacerlo. El objeto que coloqué duró una semana", comentó el artista.

La acción, que ya repitió en diferentes espacios públicos, tuvo su génesis a fines del 2015 cuando presentó junto a otros artistas un proyecto para intervenir el Museo Municipal de Arte Moderno clausurado, y así poner en foco en las problemáticas culturales. Su obra se llamó: Un Manifiesto a cuentagotas, consistió en capturar las goteras permanentes del museo a través de soportes con pigmentos, dejando como resultado imágenes abstractas.

Obra en el Parque General San Martín creada con un paragolpes de auto. Foto gentileza: Walter Guasco

La idea de llevar sus obras al Parque surgió hace tiempo cuando pasó por la rotonda y vio el plinto vacío. "No pude evitar preguntarme qué podría hacer yo desde mi trabajo artístico. Luego me percaté de que la misma situación se repetía en varios lugares y que ya nos hemos acostumbrado a esos vacíos", comentó Marcos.

Gran parte de los elementos que utiliza provienen de desechos, cosas que recolecta de la calle, donaciones de gente que se interesó y quiso aportar a la causa. "Cuando llegan a mi taller los limpio y modifico, es como una especie de deconstrucción, hay un momento lúdico y otro de resoluciones técnicas para poder instalarlo sin complicaciones", dijo.

Manifiesto a cuenta gotas en el MAMM.

La primera de estas esculturas que parecen alas fue realizada con un paragolpes de auto que encontró, lo cortó a la mitad y lo unió de un modo distinto con una estructura. La escultura duró una semana. La segunda, una especie de virgen- que emula la escultura original que se encontraba en ese lugar- es una estructura que armó de hierro y la cubrió con nylon negro, formando una figura que duró unos 3 días.

Obra en el Parque. Hierro y nylon que emula la escultura original. Foto gentileza: Walter Guasco

La tercer intervención en pedestal vacío, fue en calle Videla Correa y Mitre, esta vez la pieza se formó con 3 carcasas de televisores. "No se si todavía está", comentó. En tanto, una cuarta instalación consiste en un soporte de caño pintado que "sostiene" a un poste de luz y permanece aún. Fue creada en Las heras camino al Algarrobal, cerca de la Cuarta Brigada Aérea.

En en el emplazamiento del objeto no hay acción de daño o modificación permanente. Las obras suelen durar pocos días en el lugar. No se sabe si las retira un guardaparques o son vandalizadas. "Durante la instalación algunas personas se han arrimado para tirarme buena onda, me lo han agradecido y es lo que más rescato", reconoció.

Hasta el momento ha concretado 5 intervenciones y tiene varias ideas en lista de espera. "Me interesa estudiar el espacio y llevarme un registro del lugar antes de intervenirlo, la idea es seguir, pero sin agenda específica", señaló.

"Pienso que es muy enriquecedor vivir en un contexto donde haya arte y utilizarlo como un elemento para valorar la libertad de expresión, reflexionar acerca de nuestro entorno y por qué no, hasta de nuestra propia existencia. Siento que el abandono de estos espacios son derrotas que habría que repensarlas", explicó.

Y agregó: "Sería muy bueno encontrarnos con el arte desde lo público, pero evidentemente la crisis que se vive es un reflejo de lo que para nuestra sociedad es importante", concluyó.