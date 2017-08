Fuerte cruce entre Yanina Latorre y Marcelo Polino

Marcelo Polino y Yanina Latorre trabajan juntos en Polino auténtico, en Radio Mitre, y se llevan muy bien; sin embargo, los dichos de Diego Latorre en Intrusos este viernes hicieron que tuvieran un fuerte cruce al aire.

Yanina está pasando por su peor momento. Luego de que su marido, Diego Latorre, admitiera haberle sido infiel con Natacha Jaitt, una ex empleada doméstica de la familia, Soledad Stacul, reveló que también tuvo affaire con el relator.

A pesar de su estado de ánimo, la panelista de Los ángeles de la mañana se presentó a trabajar, como todos los sábados, a Polino auténtico, programa radial conducido por Marcelo Polino.

En medio del programa, el conductor no pudo evitar tocar el tema y la panelista no lo tomó bien.

“Obviamente, Yanina no quiere hablar mas del tema y te respetamos. Pero había que hablarlo porque ustedes salieron a hablar a los medios y en tu programa ameritaba preguntarte. Si querés decir algo más…”, planteó el periodista al volver de un corte.

Notablemente molesta, la rubia contestó: “No, no tengo nada más que decir. Estoy cansada de que me acusen. A veces las preguntas son medio acusatorias y no me gusta cómo me decís algunas cosas”. “Elijo no hablar más del tema”, acotó.

En respuesta, Polino dijo: “Me parece que lo que hice fue preguntarte sobre una situación que salió a la luz. Yo soy una persona que no le gusta inventar ni hablar mal de la gente. Te pregunto porque ustedes mediatizaron el tema”.

“Yo no lo mediaticé, Marcelo. Yo salí a responder lo que me preguntaron. Tus dichos hacia mí son como acusatorios, como que tengo la culpa de algo”.

“Pará, pará, pará, yo no te acuso de nada. Te pregunté por una situación que se dio al aire”, le tiró el conductor.

“Pero me estás diciendo que mediaticé el tema, que llevé a un rabino a lo de Ángel (de Brito) y yo tuve que salir a responder. ¿Qué hago, me escondo abajo de la cama? ¿Yo qué hice de malo?”, reiteró ella.

“Pero no me parece mal. Estás dando vuelta lo que estoy diciendo, no estoy hablando en contra tuyo. Siempre te dije que hagas lo que te hiciera menos mal. Si a vos te parece que te incomodé con alguna pregunta, te pido disculpas. Y acá, en este programa que conduzco, no se va a hablar nunca más del tema… ni para bien, ni para mal. Si no parece que yo te vengo a incomodar a vos y es lo menos que quiero hacer. ¿En qué me suma? Quedo en un lugar horrible”, expuso Polino.

Y agregó: “Tu marido va a Intrusos y te pregunto qué pasó, que dicen que hay plata de por medio, que no se cumplió un objetivo hacia Natacha Jaitt. No fue acusatorio. Quizás todos los que te rodean te dicen las cosas por atrás y no en la cara. Yo te lo pregunté directamente, sin ánimos de ofenderte. Y te pido disculpas, no fue mi intención molestarte”, concluyó el jurado del Bailando.