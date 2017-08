Flor Peña y Marley, denunciados por la comunidad islámica

Adalberto Assad, Presidente de la Confederación de Entidades Argentino-Árabe (FEARAB Argetina), manifestó el repudio de la comunidad islámica sobre los chistes que realizaron Florencia Peña y Marley en la primera edición de Por El Mundo 2017, en su viaje por Turquía.

“Ellos fueron a un país islámico en el que hacían chistes y no se informaron sobre la cultura, no creemos que haya mala fe, sino que fue más por ignorancia, pero no podíamos dejar de manifestarnos porque esto hiere el tejido social”, explicó por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Marley debutó el sábado 12 por la pantalla de Telefe, con el programa “Por el mundo” y su primera invitada fue Florencia Peña. En este marco, y fieles a su estilo, entre bromas y risas recorrieron Turquía, aunque algunas de estas bromas se les fueron de las manos y ofendieron a la comunidad islámica, que realizó la denuncia en el INADI: “Hay cosas muy sagradas para los musulmanes, y apenas bajaron del avión empezaron las bromas y las burlas, por ejemplo hablaban de Alá, que es nuestro Dios, desde un lugar de chiste, de burla”.

Asimismo, el representante de la comunidad islámica, explicó el motivo por el cual arribaron a la decisión de realizar la denuncia en el INADI al contar que “por momentos hacen chistes sobre el palacio del sultán, donde se hacen los rituales para los muertos, o las circuncisiones de los chicos”. “Los lugares sagrados los han violentado con este tipo de intervenciones y burlas, hay que respetar el credo y el principio”, consideró en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Intrusos puso al aire la parte del programa que más molestó a la comunidad.

En este sentido, desestimó que las burlas y las ofensas fueran a conciencia de los conductores y opinó que “creo que fue por ignorancia, con buena intención, no creo que sea por mala fe”. “Pero la verdad que esto consistió en una discriminación hacia nuestro credo y nosotros con la discriminación que nos tratan de instalar, esto nos preocupa mucho, por eso fuimos al INADI, el ente que se ocupa de estos casos y el INADI se va a encargar de citarlos para llegar a una mediación”, especificó. Mientras que aclaró que “no queremos resarcimiento económico, hay que dignificar a cada religión y respetar a cada religión, por eso queremos una retractación y una disculpas”.

Destacó enseguida que “nosotros estamos en contra de los hechos de violencia, pero hay una gran campaña de desprestigio y discriminación hacia el Islam, mucha gente desconoce el Islam, que además está mal explicado y mal entendido”. “Ellos no lo hacen con mala fe, pero lo instalan”, analizó durante el ciclo radial Por Si Las Moscas. Y enfatizó que “nosotros somos argentinos también, y somos parte del tejido social argentino, solo que profesamos la fe islámica, y me duele que esta discriminación la hagan argentinos”. “Nosotros tenemos que responder como debe ser, vía legal”, sostuvo.

Enfatizó entonces, que “esto es violento, más allá de que no tengan la intención de ofender es violento”. “Y mucha gente ofuscada manifestó su descontento por las redes, y no solo musulmanes, sino que muchos católicos y judíos también”, subrayó.

Por último, afirmó que “si tuviera la ocasión de verlos personalmente en una mesa de mediación y conciliación les explicaría por qué nos sentimos ofendidos de lo que han hecho”. “Les pediría que se retracten porque esto también hiere el tejido social, y les contaría cuáles son nuestros principios y cultura”, cerró.