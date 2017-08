El United volvió a golear y es líder en el arranque de la Premier

Manchester United, con el arquero del seleccionado argentino Sergio "Chiquito" Romero entre los suplentes y sin el defensor bonaerense Marcos Rojo, lesionado, goleó hoy a Swansea, con Federico Fernández -ex Estudiantes de La Plata- como titular, por 4-0, de visitante, y se afirmó en el liderazgo de la Liga Inglesa de fútbol tras un partido correspondiente a la segunda fecha.

Romero, de 30 años y ex Racing Club, estuvo en el banco de suplentes de Manchester United aunque no ingresó, en tanto que Fernández, ex defensor de Estudiantes de La Plata, completó todo el encuentro y además llevó la cinta de capitán del conjunto local.

El marfileño Eric Bertrand Bailly (45m. PT), el belga Romelu Lukaku (35m. ST), el francés Paul Pogba (38m. ST) y el inglés Marcus Rashford (40m. ST), respectivamente, marcaron los goles del equipo conducido por el portugués José Mourinho.

Con esta victoria, Manchester United, que ganó veinte veces el torneo, la última en 2013, lidera la competencia junto con West Bromwich, con seis puntos y Swensea City continúa sin ganar y tiene una unidad.

Además, la jornada arrojó los siguientes resultados: Southampton 3-West Ham (Pablo Zabaleta) 2; Bournemouth 0-Watford 2; Burnley 0-West Bromwich 1; Leicester City 2-Brighton And Hove 0; Liverpool 1-Crystal Palace 0; Stoke City 1-Arsenal 0.

La fecha seguirá mañana con Huddersfield-Newcasttle y Tottenham Hotspur (DT Mauricio Pochettino y Erik Lamela)-Chelsea.

El lunes completarán Manchester City (Sergio Agüero y Nicolás Otamendi)-Everton.

Posiciones

Manchester United y West Bromwich 6 puntos; Watford, Liverpool y Southampton 4; Huddersfield Town, Manchester City, Tottenham Hotspur, Arsenal, Burnley, Leicester City, Stoke City, Everton 3 puntos; Swansea City 1; Chelsea, AFC Bournemouth, Brighton & Hove Albion, Newcastle United, Crystal Palace y West Ham United 0.