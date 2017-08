La Policía de Francia desmintió un atentado

La estación central de trenes de Nimes, Francia, fue evacuada este sábado por la policía de esa ciudad, en "una operación de verificación" después de que alguien alertara de una situación "sospechosa" en ese recinto. Una portavoz del Ministerio del Interior francés confirmó que "no ha pasado nada".



Por su parte también un portavoz de la policía municipal de Nimes indicó que la estación se había evacuado, pero insistió en que "no ha habido tiroteo alguno", al tiempo que dijo que "esa información es falsa", aunque no dio más explicaciones sobre los motivos de la evacuación.



En esa línea, la prefectura (delegación del Gobierno) del departamento del Gard señaló en su cuenta de Twitter que no se produjo ningún tiroteo en la estación, y que simplemente se había llevado a cabo "una operación de verificación" tras un aviso sospechoso.



Poco antes, la organización de la Vuelta Ciclista a España, que este sábado comenzó en esa ciudad francesa, informó a la prensa que sigue ese evento deportivo de que se había producido "un tiroteo" en la estación.



La misma organización pidió a los periodistas que no salieran de la sala de prensa, situada a unos 400 metros de la estación porque al parecer había una persona armada.



El diario francés Midi Libre publicó en su edición digital que "uno o varios individuos podrían estar armados" en ese recinto, donde señalaba que las fuerzas del orden "han procedido a su inspección mientras que la estación se ha cerrado".



Un testigo, citado por ese diario francés, habría "alertado a la Policía después de haber visto a uno o varios hombres armados", que resultó finalmente en una falsa alarma.



En cualquier caso, la prefectura pidió al publico que evitara la zona de la estación mientras se despejaban todas las dudas.



El ministro del Interior francés, Gérard Collomb, visitó hoy en el anfiteatro romano de Nimes la salida de la etapa inicial de la 72ª Vuelta a España de ciclismo, carrera que por primera vez en su historia es lanzada desde el país vecino.



Collomb se reunió brevemente con el director de la Vuelta, Javier Guillén, a quien le mostró su apoyo para la protección de la Vuelta en suelo francés y luego conversó unos minutos con representantes de la Gendarmería, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil de Francia, Guardia Civil española y autoridades de la Policía Local.



Por su parte, la emisora "France Info" informó de que este sábado se efectuó un registro en un Tren de Alta Velocidad (TGV) y que ha sido detenida una persona con una pistola falsa