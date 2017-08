Quique Estevanez: “Este Gobierno apunta a hacer ficción seriamente"

Quique Estevanez volvió a cargar contra los actores y desestimó algunas de las críticas que manifestaron dirigentes y socios de la Asociación Argentina de Actores sobre las condiciones de trabajo a las que se atienen: “Creo que en Argentina rezongamos con todo, y nadie se sienta a mirar un poquito para atrás”.

“Hay gente que la pasa mucho más mal que los actores, hay muchos oficios que representan mucho más sacrificios que los que tienen los actores”, disparó al referirse a muchas de las quejas que manifestaron actores sobre las condiciones laborales en las que se encuentran. Asimismo, criticó que “creo que pelean demasiado y eso no es bueno para la industria”.

En este sentido, se refirió expresamente a “los que trabajan en la AAA como actores” y expuso que “hay que dejarse de caretear y hablar enserio de esto”. “Impulsar para que el trabajo sea más y mejor”, consideró en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli durante el ciclo radial Por Si Las Moscas. Asimismo opinó que “todos protestan y no sé si están a la altura de las circunstancias, protestan porque están cerca de un micrófono”.

Aclaró enseguida que “yo fui actor, tengo hijos actores, y no estoy en contra de los actores, pero creo que se sobremagnifica todo. Creo que si no discutimos esto seriamente estamos perjudicando a la industria”, cuestionó en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Por otra parte, se refirió a “la crisis en la ficción” y consideró: “Yo creo que este gobierno apunta a hacer ficción, pero de una forma más seriamente, antes en realidad eran premios lo que daba el INCAA, ahora dan posibilidades para producir”.

Aunque no quiso meterse en el terreno político, el productor comparó la gestión de Macri y la de Cristina Kirchner y cuánto influyó el gobierno de cada uno sobre la ficción. “No hay una política de que los canales no van a producir más ficción. Hay que trabajar para los canales y todos los que producen ficción, tengamos más posibilidades”, analizó.

“Con el gobierno anterior se hacía ficción, pero todos sabemos lo que pasó con el gobierno anterior con la ficción que se hizo. Yo creo que este gobierno apunta a hacer ficción también, y no me quiero enarbolar ni con éste ni con el anterior gobierno, pero está apuntando a hacer ficción seriamente”, sostuvo Estevanez.

Por último, sobre la TV Abierta y la transformación de sus formatos, analizó que “televisión abierta hay para rato todavía, la costumbre de la familia que se sienta a las 9 de la noche a cenar no es mirar Netflix, es prender la tele”. “Después entiendo que hay gente que llega a las 23 o 1 de la mañana a mirar algo y eso no coincide con la tv abierta, pero tampoco creo que vaya a desaparecer, se sobremagnifica demasiado todo lo de la tv abierta”, concluyó.