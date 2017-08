El peor momento de Yanina Latorre: crisis y llanto en vivo

Esta semana fue una de las más difíciles que Diego Latorre con Natacha Jaitt.

Luego de un pacto de silencio y confidencialidad por las partes, un vacío legal le permitió a Jaitt difundir nuevamente las conversaciones que ella mantenía con el ex futbolista.

Como si esto fuera poco, Yanina tuvo que escuchar como una ex empleada doméstica de la familia reveló que también tuvo affaire con el relator.

Primero la panelista de Los ángeles de la mañana decidió publicar un tuit donde explicaba que estaba “destrozada” por cargarse con “todo al hombro”

Nunca hice esto…pero sepan q estoy destrozada de verdad. Me cargue todo al hombro. Pero no puedo mas — Yanina Latorre (@yanilatorre) 18 de agosto de 2017

Por la tarde, Yanina rompió en llanto en Este es el show. “Tener mucho trabajo me ayuda, porque si no estaría tirada en la cama todo el día. Hoy a la mañana, con mis hijos vivimos un cuadro espantoso que no voy a contar, ellos tienen mucha vergüenza. Esto llegó a un límite ¡Tienen que parar! porque mi marido no es un asesino, no es un corrupto, y no lo estoy justificando. Me cagó a mí, a nadie más y yo decido qué hago. Se están cagando en una familia. No la estamos pasando bien y me cansé de que digan que estoy usando esto para una previa ¡Cómo voy a usar esto para una previa!”

“Yo tengo que seguir digna, entera. Yo tengo dos hijos que cuidar, una nena adolescente que se acaba de poner de novia y tengo que guiar. Hago todo por mis hijos, porque lo que es por mí, estoy acabada ¡No puedo más!”, señaló.

¡Mirá el video!