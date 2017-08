Habló la mucama de Latorre: “Con Diego concretamos”

La ex empleada doméstica de la pareja aseguró que mantuvo un encuentro sexual con el ex futbolista en el cuarto que ellos le habían asignado.

El escándalo con el ex futbolista salió a hablar en Intrusos luego de que se lo vincule también con su ex empleada doméstica Soledad Stacul.

Ayer, Soledad había dado su versión: “Soy la empleada chaqueña de la cual habla Natacha. Es cierto lo que ella está contando. Yo trabajé varios meses con la familia Latorre. Él comenzó un juego de seducción en el cual me confundía día a día. La verdad que no lo esperaba. Nunca me había pasado ningún tipo de situación así en mis anteriores trabajos”, explicó en un audio.

Sin embargo, esta tarde, la mujer redobló la apuesta en el programa de Pamela David y aseguró que ella y Diego Latorre llegaron a “concretar” un encuentro sexual y, aunque no ahondó en detalle, contó que fue en la habitación que la pareja le asignó para ella.

¿Le crees?