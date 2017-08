Inminente arresto a Lhoan por violencia de género

Mensajes de voz de Charlotte Caniggia que se conocieron esta tarde revelaron que fue víctima de violencia de género por parte de su novio Lhoan. Fue la propia Mariana Nannis quien realizó la denuncia ante la Justicia en nombre de su hija.

Los mensajes de voz relatan un tormentoso episodio donde el mediático empujó a Charlotte contra un sillón. Según pudo saber Exitoina, es inminente la detención del joven.

Esta mañana, en Los Ángeles de la mañana, Lhoan aseguró; “No estoy bien mis abogados están esperando para ir a ver si es verdad la denuncia, lo que me están acusando no es verdad. Ustedes son testigos de que estamos siempre juntos. Si ella no denuncia, los demás son de palo”,

En las últimas horas, el periodista Ignacio González Prieto había revelado que “la Justicia dispuso restricción perimetral de 3 cuadras para el ex novio de Charlotte Caniggia por violencia de género”.

“Yo llamé a mi mamá y es todo mentira. Mi mamá nunca haría esas cosas”, aseguró Charlotte, quien desmintió rotundamente la denuncia. “Nos afecta bastante que se digan estas cosas”, agregó.