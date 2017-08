Creó agua flotante para evitar ahogamientos en piletas

Antonio Ibáñez de Alba es un español que llegó a desarrollar un reactor magnético para la NASA y le vendió 50.000 palmeras artificiales al Gobierno de Libia, pero lo dejó todo para terminar con los ahogamientos en las piscinas. Además de agua más densa, creó una serigrafía que se aplica en la nuca del bañista y controla los tiempos de sumersión.

El español invirtió más de 20 años en desarrollar varias patentes contra la que es, según la OMS, la primera causa de muerte alrededor del mundo en niños de entre 5 y 14 años. "Es un sinsentido tecnológico y un anacronismo macabro que hoy en día podamos configurar la alarma de nuestra casa desde el teléfono móvil y sin embargo no haya una aplicación o un dispositivo que nos permita tener a los niños controlados en la piscina mientras los adultos estamos haciendo otras cosas".

Su primer intento por acabar con esta tragedia se materializó en una piscina anti ahogo (gracias a un fondo que se eleva al contacto continuado de un peso) que obtuvo en 2003 el Primer Premio Internacional en el salón de la Feria de Barcelona a la Innovación Tecnológica. "Me gasté 60.000 euros, que era todo el dinero que tenía en el banco, en llevar mi invento a la feria, pero no pude contratar personal ni azafatas, así que cuando el jurado me pidió que demostrara su eficacia me desnudé allí mismo y me tiré a la piscina...".

El sistema, comercializado por Astral Pool, se utiliza hoy en piscinas de todo el mundo. "Como no me dedico a la distribución de los productos que usan mis patentes no sé exactamente cuántas se han vendido ni dónde, pero me las he ido encontrando en mis viajes. Las he visto instaladas en hoteles de Francia, Inglaterra y también España, sobre todo en Valencia". A la pregunta de cuántas vidas ha podido salvar con su invento, responde tajante: "Un sola habría merecido todo el esfuerzo, pero sospecho que han sido miles".

El segundo intento consistió en un tipo de agua flotante que no lleva sal y de la que acaba de presentar una versión mejorada. La clave está en su densidad (30 veces superior a la del agua normal) y en una fórmula secreta a base de productos naturales, como los que se encuentran en detergentes o champús convencionales, por lo que resulta inocua. "Incluso en el caso de que el bañista quede boca abajo, la presión del aire de la caja torácica hace girar el cuerpo impidiendo que trague agua", celebra el inventor andaluz de 60 años.

El agua flotante se aplica con fines lúdicos en parques acuáticos, como el de Marina D'or, y en los programas de rehabilitación de los spas y balnearios de Puente Viesgo y Caldea. Pero Ibáñez de Alba se ha propuesto convertir su agua flotante en un estándar de seguridad para la prevención de ahogamientos en toda España. "Mi principal preocupación son los niños", asevera el multipremiado ingeniero e investigador. "Gracias a mi patente los padres podrán estar tranquilos mientras sus hijos se divierten en la piscina".

El tercer y revolucionario invento de Ibáñez de Alba se presentará el 17 de octubre en la Feria de Barcelona. "Esta vez he ido mucho más lejos", se jacta el científico. "Se trata de una serigrafía a modo de sello, como los de las discotecas, sólo que incoloro, que se aplica sobre la nuca y gracias a una tinta conductora asociada a un algoritmo controla en tiempo real los tiempos de sumersión de los bañistas, tanto de una piscina como en mar abierto". De esta manera, si la serigrafía permanece sumergida más de la cuenta saltan las alarmas.