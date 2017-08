Evanescense regresa con un álbum orquestal

A través de Twitter, Evanescense había dado algunas pistas sobre la noticia sin embargo muy pocos lograron descifrar de que estaban hablando, hasta el día de hoy que está cien por ciento confirmado que el álbum saldrá en otoño y que tendrá la participación del productor Will Hunt y el compositor David Campbell, padre de Beck, quienes les ayudaron a grabar de nuevo canciones como "Bring Me to Life", además de otros dos nuevos sencillos.

La agrupación dará una gira para promocionar "Synthesis" que comenzará el 14 de octubre en Las Vegas y las entradas estarán a la venta desde este viernes. A través de un comunicado, Amy Lee explicó lo importante que es este cuarto disco y la pasión que incluyeron en él, también comentó: “Esta será nuestra primera vez en gira con una orquesta y estoy tan emocionada de interpretar de esta manera - realmente se centran en la voz, la emoción y la historia que hemos construido a lo largo de los años".