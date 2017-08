La próxima pregunten.

Aceptémoslo, a algunos no les gusta que les saquen fotos. Hay personas que preferieren que les suceda cualquier cosa antes que ponerse delante de una cámara o que los hagan sacarse una selfie. Y no son solo personas, estos gatos no están muy contentos de salir en la foto. Estas son XX que lo prueban:

1. No comparten sonrisa

2. “SALÍ DE ACÁ”

3. “¿Falta mucho?”

4. “Ke acé komo andá?”

5. La cara de decepción del pobre

6. “WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE”

7. “Sacá la mano de ahí, carajo”.

8. ¿Por qué esas caras?

9. El terror

10. “Obvñzfhnhxds”

11. Lo que es no tener ganas de que lo sigan molestando

12. Los bizcos

¿Te pasó alguna vez?

Fuente: Bored Panda