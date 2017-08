Terrorismo: por un repudio sin matices

Otro impacto directo. Otro golpe del terror, de la intolerancia, de la violencia más extrema. Y aún así, el mundo no ve; no quiere ver. Cuesta hacerse cargo de una situación compleja. Porque tampoco es fácil. Porque no se puede generalizar. Porque no todos son iguales. Y porque en la concepción occidental no se entiende cómo una persona puede llevar adelante un atentado como el que sacudió a Barcelona, y que alguna vez fue en Niza o en París o en Jerusalén o en la AMIA. El terrorismo islámico no perdona ni discrimina a la hora de matar. No importa ya el nombre bajo el cual se escude esta vez. Son diferentes grupos y organizaciones que, en definitiva, tienen la misma raíz y el mismo objetivo: infundir pánico y justificar matanzas con argumentos religiosos. Bajo ningún punto de vista, por más justa o simpática que resulte una causa, se puede reivindicar un atentado terrorista. Quienes apelan a estos recursos no son más que detractores de la vida en libertad y en democracia. No repudiarlos de manera lineal y sin matices, es, de algún modo, compartir esa violencia.