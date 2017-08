Obligan a Osep cubrir un estudio genético a una pediatra mendocina

Un inédito fallo de la Justicia mendocina ordenó a la Obra Social de Empleados Públicos a cubrir el 100% de un estudio genético a una pediatra mendocina de 46 años con antecedentes de cáncer de mama.

Tras varios años de idas y vueltas a Osep, Verónica Serpa logró la cobertura total de un costoso estudio genético que busca prevenir el cáncer en mujeres.

El examen se llama "diagnóstico de mutaciones de BRCA 1 y BRCA 2" y, según explicó Serpa, busca determinar las probabilidades genéticas que tiene una mujer de desarrollar algún tipo de cáncer.

"Los BRCA son genes humanos que liberan una proteína que reparan el ADN celular. Cuando este gen está mutado, no tiene la posibilidad de producir esta proteína y esto hace que prospere el tumor", explicó la médica pediatra.

Se trata del mismo estudio al que fue sometida la actriz Angelina Jolie y por el cual decidió extirparse las mamas y el aparato reproductor femenino.

El caso

La mujer fue diagnosticada con cáncer de mama en julio de 2015. Si bien tenía antecedentes de esta enfermedad, el tumor fue descubierto de casualidad en una ecografía de rutina.

Con respecto al tratamiento, la doctora fue sometida en una primera instancia a quimioterapia y después a una operación para extirparle ambas mamas.

Tiempo después, Serpa es atendida por la médica genetista Manpel en el hospital Universitario quien le solicitó la realización de este estudio que tiene un costo de 20 mil pesos.

"A Osep llevé todos los papeles y me iniciaron un expediente pero nunca me respondieron si me iba a cubrir el estudio o no", detalló.

Meses después, la médica decidió poner un abogado y judicializar el tema. "Primero enviamos una carta documento y después iniciamos una demanda. En una de las conciliaciones me ofrecieron el 50% pero no acepté. Un año después salió el fallo a mi favor y la obra social tuvo que cubrirme el 100%", agregó.

La respuesta de la obra social

Desde Osep indicaron que la obra social, actualmente, cubre el 50% del valor de los estudios genéticos porque se trata de una actividad "no convenida".

Según detallaron, los afiliados pueden iniciar un expediente exigiendo mayor cobertura y, después de una evaluación socio económica, se determina el porcentaje a cubrir.