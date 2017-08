Diego Latorre ¿engañó a Yanina con su mucama?

La empleada doméstica en la casa de la pareja fue despedida recientemente y ella ahora reveló que el ex futbolista intentaba "seducirla".

Diego y Yanina Latorre. En medio del escándalo de infidelidad –Natacha Jaitt nuevamente difundió audios hot del ex jugador de fútbol– la mucama decidió hablar y aseguró él es un “perverso”.

Natacha fue quien tiró primera piedra y reveló que Soledad ya no trabaja para la pareja luego de que Yanina hubiese descubierto otra infidelidad. Esto resultó en que el periodista Tomás Dente muestre en El Tratamiento un mensaje de voz de la mujer despedida.

“Soy Soledad, la empleada chaqueña de la cual habla Natacha. Es cierto lo que ella está contando”, comenzó la mujer que detalló: “Yo trabajé varios meses con la familia Latorre. Él comenzó un juego de seducción en el cual me confundía día a día. La verdad que no lo esperaba. Nunca me había pasado ningún tipo de situación así en mis anteriores trabajos”.

Sin pelos en la lengua, Stacul planteó que a Diego Latorre llevaba adelante esas situaciones confusas cuando su entorno familiar estaba presente. “Parecía que le gustaba ese juego perverso, porque estaban los hijos y su esposa ahí“, disparó.

Con elogios hacia Yanina, a quien consideró una mujer “muy copada” que “se porta bien”, la ex empleada señaló que Diego “era demasiado amable pero después comenzó a ser más explícito con ciertas charlas que se daban, insinuaciones“.

Al final del audio, la empleada sostuvo que ella comenzó a seguirle el juego y que, fue en ese momento, en que la despidieron. “Cuando me quise reincorporar al trabajo mandé mensajes y llamadas a ella, preguntándole dónde me tenía que presentar. Nunca más me contestaron ni los chats ni los mensajes ni las llamadas ni nada. Nunca más”, contó.

“Le escribí y le pregunté a él por qué me dejaron sin trabajo de un día para el otro. Me dijo: ‘Mirá, no sé, eso lo maneja ella. Vos sabés cómo es Yanina. Así que suerte y que te mejores’. Se lavó las manos”, finalizó Soledad.