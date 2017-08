Mariano Rajoy, desde Barcelona: "A los terroristas, se les vence"

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha apelado hoy a la unidad institucional desde su convencimiento de que juntos se podrá vencer, una vez más, al terrorismo, al tiempo que ha subrayado que toda España se conmueve hoy con el mismo sentimiento que los barceloneses.



Rajoy ha hecho este llamamiento en una declaración institucional en la Delegación del Gobierno en Cataluña, después de haberse desplazado a Barcelona desde Galicia (noroeste de España) para conocer de primer mano los detalles del atentado que ha causado 13 muertos y más de 100 heridos en la Ciudad Condal.



Y en esa declaración, Rajoy ha querido dejar claro que a los terroristas se les vence con unidad institucional, cooperación policial, apoyo internacional, prevención y "la firme determinación de defender los valores de la democracia, la libertada y los derechos de las personas".



Pero también con acuerdos amplios de los partidos, como ocurre en España, ha precisado Rajoy antes de anunciar que en próximas fechas se convocará el pacto antiyihadista para "reafirmar" esa unidad.



Ha querido el jefe del Ejecutivo que sus primeras palabras fueran de duelo, recuerdo y solidaridad con las víctimas y con sus familias, que en este momento son la "prioridad" del Gobierno, según ha dicho.



Rajoy ha trasladado la solidaridad de toda España con la ciudad de Barcelona, que ha sido golpeada por el terrorismo yihadista como antes lo han sido otras ciudades como París, Bruselas, Berlín, Niz o Londres, que han experimentado el mismo dolor e incertidumbre que hoy sufren los barceloneses.



El jefe del Ejecutivo ha insistido en el cariño, la solidaridad y la cercanía de toda España y del resto del mundo con el pueblo barcelonés ante este "criminal atentado".



Igualmente, España y más concretamente Barcelona, se solidarizan hoy con esos países que fueron "golpeados por la misma barbarie", ha manifestado Rajoy, quien no solo ha apelado a la unidad en el duelo, sino también en la "voluntad firme de vencer a quienes quieren arrebatarnos nuestros valores".



Rajoy ha querido reunirse con los responsables de las fuerzas de seguridad para mostrarles su apoyo en su eficaz labor junto con los Mossos d'Esquadra (policía regional catalana) y la Guardia Urbana para hacer frente "a ese salvaje atentado".



En un día "duro y triste" como el de hoy, ha añadido, todos los cuerpos de seguridad, Protección Civil y los servicios de emergencia deben saber que cuentan con el "apoyo cerrado" del Gobierno y del conjunto de los españoles.



Pese a este golpe terrible, no es menos cierto -ha puntualizado- que la labor de los agentes ha conseguido protegernos durante años de los atentados y "desbaratar planes criminales". Sin duda, lo seguirán haciendo, ha enfatizado.



Ha trasmitido su agradecimiento a todos los mandatarios internacionales que hoy le han hecho llegar su solidaridad, con los que no ha podido hablar pero con quienes lo hará próximamente.



Rajoy ya trasladó esta tarde al presidente catalán, Carles Puigdemont todo el apoyo del Gobierno y del Estado para ayudar a las víctimas y sus familias y para restablece cuanto antes la normalidad ciudadana y poner ante la Justicia a los responsables de esta barbarie.



Tras recordar que la amenaza global del terrorismo requiere una respuesta global, Rajoy ha asegurado que todos los españoles son aliados en la causa contra el terror.



El presidente del Gobierno ha pedido que no se olvide nunca que España "es un pueblo unido en algunos valores de los que nos sentimos muy orgullosos, de la democracia, la libertad y los derechos humanos".



Y ha concluido: "Muchas batallas contra el terrorismo siempre las hemos ganado; en esta ocasión también los españoles vamos a vencer".