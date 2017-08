Sólo se ha pagado 3 por ciento de las millonarias sanciones impuestas a ex funcionarios

De los casi siete millones de pesos con los que el Tribunal de Cuentas sancionó este año a ex funcionarios, hasta el momento se han cobrado unos $225 mil pesos, de los cuales aproximadamente el 10% corresponde a sanciones impuestas en el 2016. Del total, $1.036.767 corresponde a multas, mientras que $5.830.449 son cargos.

La última sanción resonante que se conoció fue la de los ex funcionarios de Cultura que deberán devolver $1,6 millones por irregularidades que cometieron durante la gestión del ex gobernador Francisco Pérez. En este caso el órgano de control no solo impuso multas a la ex ministra de Cultura, Marizul Ibáñez por $19 mil y a otros ex funcionarios, sino que además los emplazó a devolver el monto millonario que no lograron justificar.

Hay que recordar que cuando el organismo de control emite un fallo puede imponer cargos o multas. El cargo es el dinero que se debe restituir por haber realizado un daño patrimonial al Estado, mientras que la multa es una sanción que se impone en razón de un procedimiento administrativo irregular.

En el caso de los cargos el dinero es devuelto al organismo donde se registró el faltante, mientras que la plata de las multas se deriva a rentas generales.

Lo cierto es que una vez que el Tribunal de Cuentas impone la sanción se emplaza por treinta días a los responsables para que paguen en una cuenta especial y en el caso de no cumplir se pasa a la Fiscalía de Estado.

Para cobrar las sanciones, este año la fiscalía de Estado comenzó a implementar los descuentos por bonos a los empleados estatales para garantizarse el cobro. En otros casos se les otorga un plan de pago, se les secuestra los automotores hasta que regularicen la situación y si la causa se judicializa se suspende la ejecución hasta que haya una resolución.

Algunos casos

A través del fallo N° 16.673 el Tribunal de Cuentas condenó al ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado y a parte de su gabinete a pagar casi $1,3 millones por irregularidades que detectaron durante el ejercicio 2013.

Otro de los multados por el órgano fue el ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos, por no poder comprobar el gasto que realizó en el alquiler de maquinarias y camiones.

A través del fallo N° 16.612 el organismo multó al ex director de Recursos Naturales, Daniel Gómez y al secretario contable, Fernando Kermen, por pagos sin rendir dentro de esa dirección correspondientes al ejercicio 2013.

En tanto el fallo N° 16.620 el Tribunal de Cuentas sancionó al entonces gerente de administración de Mendoza Fiduciaria, Jorge Artal, con una multa de $1.200 porque no aparecieron los pagos de una venta de mosto.

Otro caso que se remonta a la gestión de Celso Jaque es el del ex director de administración de la Dirección General de Escuelas, Carlos González, quien fue emplazado a devolver poco más de 1,2 millones de pesos y además fue sancionado con una multa de 14 mil pesos por el alquiler de computadoras a un precio superior al que costaba.