Los videos más impactantes del atentado en España

Una camioneta subió a la acera en la zona de Plaza Cataluña, en la rambla de Barcelona, y atropelló a un número no determinado aún de transeúntes, dejando un saldo inicial de un muerto y 17 heridos, siete de ellos graves.

Se trató de una acción que en principio fue considerada como un atentado, de acuerdo con el operativo de seguridad establecido inmediatamente.

En este sentido la policía catalana informó que está respondiendo al atropello de en Barcelona con un operativo creado para atentados y advirtió que aún no conoce la causa del incidente.

