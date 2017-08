Mercedes Ninci: “Yo también pensé que Brancatelli le había dado votos a Vidal”

Mercedes Ninci opinó sobre las elecciones del último domingo y se refirió al fuerte cruce que mantuvieron Diego Brancatelli en Intratables. Además, mostró su disconformidad por la incorporación de Nicolás Repetto a Telefe para conducir El noticiero de las 13, el nuevo informativo del canal para los mediodías.

En diálogo con el programa Por si las moscas por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Ninci dijo: “Yo necesito que en un noticiero un tipo no me lea el teleprompter, yo necesito que sepa lo que me está diciendo y me dé primicias, y Repetto me da más Punta del Este y primera foto de revista Gente de la temporada en el mar que dándome primicias y contándome lo que le pasa a la gente”.

Y continuó: “Él me cae bien, me parece un excelente conductor y me encantaría que le vaya re bien; pero no lo veo en un noticiero. Será que a mí me gusta que los movileros, la gente que está todo el día en la calle y tiene primicias vaya a conducir los noticieros”. “Aparte Telefe tiene un montón de periodistas brillantes de la calle desde hace mil años”, manifestó.

“Que no se ofenda porque a mí me encanta como conductor de un programa como era Sábado Bus”, agregó.

Por otro lado, al ser consultada sobre la posibilidad de participar en Bailando por un sueño, dijo: “No me gusta porque cuando uno va al Bailando no es uno: es uno y toda la familia, y entonces es muy jodido. Se expone demasiado todo y no me gusta”.

En este sentido, comentó: “Estaba bueno para llevar los expedientes de Comodoro Py y tirárselo a los famosos, pero la verdad que no porque se expone a toda la familia. El año pasado me lo encontré a Marcelo (Tinelli) en un restorán y me dijo que le gustaría que estuviera el año que viene y le tire los expedientes de Comodoro Py”.

“Vos vas al Bailando y le hacen guardia a tus hijos, a tus hermanos, a tus papás, a tu novio de los 14 años, a tu vecino del campo y al sacristán de la iglesia del pueblo”, bromeó.

En último lugar, la periodista opinó sobre las elecciones del último domingo y se refirió al fuerte cruce que mantuvieron María Eugenia Vidal y Diego Brancatelli en Intratables el jueves anterior a la elección: “A Vidal le salió del alma responderle a Brancatelli y le garpó. Yo también pensé que le había llevado un montón de votos a Vidal, pero después la gente vota de acuerdo a lo que ve en el barrio”.

“Por ahí votó a Cristina porque estaba harta de que le choreen y por las causas en Comodoro Py”, finalizó.