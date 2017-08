La sexy exmodelo que manejará la comunicación de la Casa Blanca

La Casa Blanca nombró a Hope Hicks como directora de comunicaciones interina, tras los cambios que han afectado al gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas semanas.



El puesto de director de comunicaciones fue ocupado por Anthony Scaramucci, un empresario de Nueva York que fue derrocado después de tan solo 10 días en el cargo tras una descripción obscena que le hizo a un reportero de la revista The New Yorker.



Hicks, de 28 años, es una ex modelo que consiguió un lugar en la política al haber sido portavoz de comunicaciones para Trump durante la campaña electoral de 2016, y trabajará mano a mano con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, hasta que el equipo del multimillonario encuentre un sustituto definitivo para Scaramucci.

La búsqueda de un reemplazo permanente para el cargo es consecuencia de las numerosas filtraciones a los medios que han tenido lugar dentro de la propia Casa Blanca, así como de la constante tensión entre el presidente y la prensa, a la que acusa de mentir y arrojar "noticias falsas" sobre su mandato.