Dos trucos para ecualizar las canciones en Spotify

La ecualización es una herramienta muy buena para mejorar considerablemente el sonido de una canción, después de todo, no todos escuchamos de la misma forma ni todos los dispositivos reproducen las canciones de la misma manera.



Elementalmente, ecualizar es ajustar diferentes valores de graves, medios y agudos para con el propósito de acentuarlos o disminuirlos. Esto hace que determinadas canciones suenen mejor al oído del usaurio.



Spotify es una de las mejores plataformas online para escuchar música “on the go” y si bien su calidad sonora es muy buena, la ecualización es algo que parece estar algo escondida.



A continuación compartimos dos formas de ecualizar en la mencionada plataforma musical.

Ecualizador para Spotify



En muchos equipos Android, el ecualizador de Spotify viene oculto por defecto, es decir, no está presente en la versión oficial de la aplicación. El objetivo de esto es que el ajuste sonoro se pueda realizar mediante alguna otra aplicación dedicada especialmente a esta tarea.



Muchos smartphones actuales cuentan con una aplicación de ecualización nativa, con lo cual la estrategia de Spotify mencionada en el párrafo anterior tiene todo el sentido y no representa problema alguno.



Pero hay muchos teléfonos que no cuenta con la herramienta o aplicación nativa de ecualización, motivo por el cual es necesario que en los mismos deba instalarse una aplicación específica que permita los ajustes.



En la tienda Play Store es posible encontrar una infinidad de aplicaciones con ecualizadores, aunque es posible mencionar a dos que son realmente buenas y versátiles: Precise Volumen (+Equalizer) y EQ Ecualizador FX, las cuales pueden descargar mediante los a continuación:

Una vez instalada la aplicación Precise Volume (+EQ/Booster) hay que ingresar a la misma y realizar algunos ajustes para que sea compatible con Spotify. Primero es necesario activar el ecualizador, para ello hay que clickear en el engranaje y marcar la opción “Modo de Compatibilidad”. Con esto estamos listos para usar el ecualizador para Spotify.

Ecualizados nativo en Spotify



Si el smartphone Android en cuestión permite correr una versión de Spotify que deja ver los ajustes del ecualizador, los pasos para poder acceder a los mismos son los siguientes:

Entrar a Spotify e ir a “Tu biblioteca”

Abrir la configuración de la aplicación tocando en el engranaje arriba a la derecha

Clickear en “Calidad de la música”

Clickear en la opción “Ecualizador”

Generalmente, tanto la forma nativa como la de las aplicaciones, permiten ajustar hasta 5 bandas en el ecualizador, algo que es más que suficiente para mejorar notablemente la experiencia sonora de Spotify.