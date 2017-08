Se registraron cerca de 1.500 casos de abusos a menores en el 2016

“En el 2016 tuvimos aproximadamente 1.500 causas por abuso sexual en Mendoza”, dijo el médico psiquiatra Claudio Enrique Habijan, coordinador del Equipo para el Abordaje del Acceso Sexual Infanto-Juvenil dependiente de la Suprema Corte de Justicia. El profesional señaló: “Estamos recibiendo entre 6 y 8 casos nuevos por día, lo que significa que tenemos un alto promedio de abusos diarios”, y agregó: “En el primer semestre de este año registramos 869 casos”.

En tanto, en el ámbito de la salud local, de forma casi coincidente, los casos registrados de abuso infantil para el año pasado llegaron a 1.100, con un aumento de 10% respecto del 2015, cuando se registraron 1.000 abusos. La estadística fue suministrada por la licenciada Silvina Mollo, jefa del Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez, Adolescencia y Familia.

Ambos profesionales se refirieron al trasfondo del problema de abusos infantiles que en estos días llama la atención en Mendoza.

Las estadísticas

Habijan explicó: “Estos casos llegan a nuestro espacio a partir de que se formula la denuncia policial o penal, que es cuando comienza la investigación”.

Y siguió: “El fiscal orienta a la madre o el padre del niño posiblemente abusado a que se dirija a nuestras dependencias para que ese niño sea examinado psicológica y psiquiátricamente. De ese universo tuvimos unos 1.500 casos el año pasado”.

Desde la salud

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dice que se presume que una de cada cinco niñas es abusada en su infancia, mientras que en los varones es uno de cada trece.

Las edades de los niños y adolescentes abusados son: 1,1% de los niños de un año o menos sufren abusos. Y prosigue la estadística: de 2 a 4 años, 8,7%; de 5 a 9 años, 12,6%; de 10 a 14 años, 16,5%; de 15 a 19 años, 12,8%. Estos son datos del Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez, Adolescencia y Familia.

“En Mendoza, desde el 2009 al 2016 hubo un aumento de los casos atendidos por abuso. En el 2009 fueron 10% del total mientras que, en el 2016, ese porcentaje subió a 18%”, indicó Mollo. Y agregó: “Las estadísticas apuntan que en el 2015 fueron atendidas 15.000 consultas, de las cuales 7.500 eran sobre niños. De estas, 1.000 fueron situaciones de abuso y el resto resultaron maltratos físicos. Sobre ese total, 78% fueron nenas y más de 20% varones”.

En el 2016 se atendieron 17.000 consultas, con 8.500 chicos de hasta 18 años, de los que 1.100 resultaron con abuso sexual.

En tanto, en el primer semestre de este año se registraron casi 16.000 consultas, donde las situaciones concretas de vulneración de derechos fueron alrededor de 1.200, dato del que no han sido discriminados los abusos sexuales.

Los argumentos

El coordinador del espacio judicial afirmó: “Insisto en que hay dos ejes que marchan en paralelo. Tenemos la experiencia para afirmar que están aumentando los casos y tenemos también la seguridad y la tranquilidad de que hay mayor conciencia social, familiar e institucional, lo que hace posible que un niño relate hoy su problema y sea escuchado y examinado, cosa que antes no ocurría. Los datos muestran una estadística muy alarmante”.

Aclaró que efectivamente están aumentando los casos de violación de menores: “Comenzamos hace 8 o 9 años a trabajar en esta problemática. Recibíamos entre 2 y 4 casos por día. Hoy recibimos entre 6 y 8. El aumento es alto”. El psiquiatra agregó: “Nosotros estamos recibiendo entre 6 y 8 casos nuevos por día. Todos son judicializados, es decir, casos que ya formularon una denuncia y es un niño que entra en un proceso de evaluación”.

Asimismo, indicó: “Esta oficina depende de la Suprema Corte de Justicia y responde a los requerimientos del juez o de los fiscales, es decir, nosotros no podemos entrevistar a un niño que no esté judicializado”.

Todas las clases sociales

“Las situaciones de abuso y maltrato se han dado desde que el mundo es mundo, sobre todo con los seres más vulnerables, que son las mujeres y los niños. Ocurre que en años anteriores, esto no se había visibilizado y no estaban todas las leyes, como las hay ahora, para proteger los derechos de los niños y adolescentes” señaló Silvina Mollo.

“Hoy en día hay situaciones de maltrato como las que había antes, pero lo que está pasando es que se están viendo y hay instituciones que las contienen. Trabajan lo más rápidamente posible. Hay que tomar medidas y proteger los derechos del niño”, dijo.

“Hay que diferenciar el maltrato físico del abuso sexual. El maltratador que castiga físicamente a un niño no es igual que el abusador. El abusador es una persona perversa. No cualquiera abusa de un niño, no cualquiera ejerce el poder que tiene sobre el niño que debe cuidar para tener goce sexual”, detalló y añadió: “Los abusadores son de todas las edades y clases sociales, las situaciones de maltrato y abuso no sólo se dan en las clases más vulnerables, también se registran en las clases sociales altas. Lo que pasa es que estos tienen más elementos para tapar de alguna manera esa situación”, afirmó Mollo.