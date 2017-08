Andrea Rincón: “No hay compasión por el dolor del otro en los medios”

Andrea Rincón reveló que sufrió bullying en medio de su recuperación por el consumo de drogas y luego de haber sido diagnosticada con Trastorno limite de la personalidad. En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, contó cómo hizo para superarlo.

“No hay ni compasión por el dolor del otro en los medios y siempre hay un tercero, mirando eso de afuera con regocijo, pero esa gente tiene muchos problemas, y trato de entender eso con terapia y mucho análisis”, dijo Rincón.

La actriz, que se encuentra de cara al estreno de “Un gallo para Esculapio” en la pantalla de Telefe, se refirió al bulliyng que sufrió tras su fuerte exposición mediática y analizó que “mucha de esa gente que me putea por redes me genera compasión y me entristece mucho, porque me siguen y se la pasan puteándome”.

“Lo que buscan es ver cómo te sacas, eso es lo que garpa, y además eso es lo que consumen, por eso después van a buscar eso a las redes”, reflexionó en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Acerca de cómo logró superarlo, contó que “yo ya me embadurné en vaselina, los años me enseñaron a saber cómo manejarme y todo me resbala”. A su vez explicó que “la gente no mide lo que dice y la gente con sus problemas y su dolor, te lo trasladan a través de las redes sociales. Me han tirado con munición muy pesada, y yo equivocadamente me hacía cargo de eso”, confesó en entrevista con el ciclo Por Si Las Moscas.

En este sentido, reveló que “de hecho acabo de escribir un corto acerca del bulliyng en general y especialmente en redes, ya lo terminé y me faltan un par de ajustes”. “Hay que tomar conciencia porque todo lo que uno dice tiene una magnitud y un alcance”, sostuvo.

Por otra parte, de cara al estreno de “Un gallo para Esculapio”, adelantó que “creo que va a ser la tira de la televisión” y anticipó detalles sobre la escena de alto voltaje que compartió con Peter Lanzani, y de la cual ya hay repercusiones: “Estuve muy muy nerviosa, a mí me pone todo muy nerviosa, sobre todo porque yo tengo TLP, mis emociones son siempre mucho más intensas”. Precisó entonces que “de hecho en La Leona, lloré ríos y mares antes las escenas que tenía que hacer de sexo, mi primer escena fue terrible, no paraba de llorar, me daba mucha vergüenza”. “Marco Antonio Caponi me tuvo muchísima paciencia”, destacó.

Por último analizó la actualidad de la ficción nacional, se refirió a la crisis que acontece en torno a la producción de ficción y consideró que “sí, veo que cada vez se compran más latas y cada vez hay menos laburo, el INCAA otorga menos créditos, veo que no hay novelas, no se están haciendo cosas”.