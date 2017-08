Bullrich descartó la "pista mendocina" en la desaparición de Maldonado

"La pista de Mendoza llegó de un cura a Gendarmería, investigamos y no era", aseguró la ministra de Seguridad ante los senadores.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este miércoles que en el Gobierno "no" a van "a ser cómplices absolutamente de nada" en torno al caso de Santiago Maldonado y descartó que el joven desaparecido desde el 1 de agosto tras el desalojo que realizó Gendarmería de una protesta mapuche en Chubut,​ haya pasado por Mendoza.

Maldonado fue buscado por Gendarmería y la Policía Federal en San Rafael, Godoy Cruz y San Martín, donde vecinos dijeron haberlo visto. Pero no se pudo confirmar su presencia en ninguno de los casos.

"La pista de Mendoza llegó de un cura a Gendarmería, investigamos y no era", aseguró Bullrich ante los senadores, en un tenso encuentro donde mantuvo fuertes cruces con referentes kichneristas.

La ministra agregó que tras las denuncias sobre la supuesta presencia de Maldonado en la provincia, el Ministerio de Seguridad de inmediato supo que no se trataba del artesano. Además prometió proporcionar a los senadores información oficial porque “lo que aparece en la prensa no siempre es lo real”.

Bullrich se refirió puntualmente al operativo del sábado en el distrito sanrafaelino de Monte Comán, cuando efectivos de Gendarmería Nacional llegaron hasta el Hogar San Luis Gonzaga en busca de Maldonado, tras versiones de vecinos que indicaron haberlo visto en el lugar.

El sacerdote a cargo del hogar, Fernando Yáñez, dijo que "el domingo 6 vino una persona a pedir si lo podíamos alojar esa noche porque había perdido su documento. Dijo que quería viajar y denunciar en el Registro Civil la pérdida del documento".

"Estuvo el día lunes, martes y el miércoles se fue. El jueves vino un oficial de policía de la Comisaría de Monte Comán pidiendo ver si había registros porque él creía que la persona que había estado el domingo era Maldonado", expresó el sacerdote. En ese sentido, afirmó que "hizo la averiguación de los que viven acá y hay quienes afirmaron que era Santiago, por los ojos verdes, pero estaba sin rastas y con el pelo más corto".

"El sábado en la tarde caen dos personas de Gendarmería porque necesitaban información, le comentamos todo y fueron a ver dónde había sacado pasaje, regresan y nos muestran una foto de un DNI, evidentemente la foto de ese DNI era de la persona que estuvo parando", destacó. "Yo no digo que sea Maldonado, sino que la foto que a mí mostró Gendarmería, a todos los que estábamos acá, era de la persona que estuvo acá", sostuvo el sacerdote.

La exposición de Bullrich

Ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado, Bullrich pidió que no se tome “como única hipótesis” que el caso de Maldonado es una "desaparición forzada” y remarcó que “no sabemos a ciencia cierta si estaba en el lugar o no” de la protesta mapuche, donde intervino la Gendarmería.

"Tirarle la responsabilidad al gendarme, echarle la culpa que no está probada, no lo voy a hacer, me la banco yo. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que siempre se ha hecho en el país, toda la vida han hecho lo mismo", aseveró la ministra durante su exposición.

La funcionaria insistió que las pruebas realizadas hasta el momento indican que no hubo “ninguna situación de violencia” en el procedimiento y planteó a los senadores que “es injusto” asimilar “a Gendarmería de 2017 a la Gendarmería de 1976” porque “es una fuerza con prácticas totalmente distintas”.

Sin embargo, sobre lo sucedido al artesano, la ministra reconoció que “los tres teléfonos de Santiago están inactivos. Uno con característica de Chile, otro con el que se comunicaba con la mamá” y la investigación de 105 llamadas efectuadas al joven, la mayoría de la madre, “no han dado positivo”.

Bullrich apuntó que el juez federal Guido Otranto “no la ha caratulado como desaparición forzada" a la causa de Maldonado, por lo que consideró que "es apresurado que desde el primer minuto se haya planteado” de esa manera. “Nos parece que tiene una connotación”, acotó.

El primero en afirmar que la situación de Maldonado es un caso de “desaparición forzada de persona” fue el senador chubutense Juan Pais (PJ-FPV) pero la ministra refrendó que “el juez Otranto tiene la causa por habeas corpus” y por eso el Ministerio aplica “el protocolo de persona extraviada” por “pedido” del magistrado.

“Tenemos entre las hipótesis la desaparición forzada. Yo les pido a ustedes que abran la cabeza y no se queden en eso. Todas las hipótesis pueden ser válidas”, replicó Bullrich a Pais y los senadores del PJ-FPV que también la increparon por la “demonización” de la comunidad mapuche que le atribuyen al Gobierno.

Bullrich reveló, en la reunión a la que asistieron dirigentes de entidades de derechos humanos y presidió la senadora Sigrid Kunath (PJ-FPV), que hay en la justicia 70 causas abiertas por “incendios de máquinas, golpes con armas a personas que la bajaron de los camiones, los quemaron y robaron el camión, incendios en distintos lugares como casas, refugios” contra el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Por su parte la senadora Anabel Fernández Sagasti (FpV), le dijo a Bullrich que como parte del Gobierno “tiene la responsabilidad internacional” de encontrar con vida a Maldonado.