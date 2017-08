Critican la prisión domiciliaria de Milagro Sala "en su mansión"

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró este miércoles que no compartía la resolución del juez Gastón Mercau de "privilegiar a Milagro Sala con prisión preventiva en su mansión".

"No comparto la resolución de CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y del juez de privilegiar a Milagro Sala con prisión preventiva en su mansión. Es una gran injusticia", dijo Morales en su cuenta de Twitter.

No comparto la resolución de CIDH y del juez de privilegiar a Milagro Sala con prisión preventiva en su mansión. Es una gran injusticia. — Gerardo Morales (@MoralesGerardo1) August 16, 2017

Agregó que era "vergonzoso que una delincuente como Milagro Sala tenga el privilegio de prisión preventiva en su mansión construida con plata del pueblo", acompañando su tuit con una foto de una casa con pileta que pertenecería a Milagro Sala.

Es vergonzoso que una delincuente como Milagro Sala tenga el privilegio de prisión preventiva en su mansión construida con plata del pueblo. pic.twitter.com/KE0Jm5gv3O — Gerardo Morales (@MoralesGerardo1) August 16, 2017

Un juez jujeño le otorgó la prisión domiciliaria a Milagro Sala, detenida desde enero de 2016 por "instigación a cometer delitos" y "tumultos", en virtud de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitó "medidas alternativas" a la prisión preventiva de la líder de la Tupac Amaru alojada hasta ahora en la Unidad 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy, conocida como "Penal del Alto Comedero".

Las explicaciones del juez

El juez de Jujuy Gastón Mercau brindó esta mañana una conferencia de prensa en la que aclaró que Sala será trasladada desde el penal de Alto Comedero cuando el otro juez que entiende en los casos que la involucran, Pablo Puller Llermanos, firme la medida y la familia "acondicione" la vivienda de la localidad de El Carmen en la que será alojada.

"Debamos cumplir con la cautelar, yo no la comparto, pero somos parte del Estado nacional, que adhiere a los pactos y tratados internacionales", precisó el juez.

Por su parte, los abogados de Sala denunciaron que la casa elegida por el magistrado para que se cumpla con la prisión domiciliaria está "inhabitable", ya que tiempo atrás fue saqueada y no cuenta con agua ni luz.

Ante esto, Mercau, en una conferencia de prensa, admitió que esa casa "tiene que ser acondicionada por la familia" de Sala.

Además, manifestó que eligió la vivienda de El Carmen, 15 kilómetros al sur de la capital jujeña, porque la del barrio Cuyaya, en esta ciudad, donde vive el marido de Sala, no tiene las medidas de seguridad necesarias y "perjudicaría la vida cotidiana de los vecinos", dijo.

En este sentido la abogada Paula Álvarez Carreras, una de las integrantes del equipo de defensores de la líder de la Tupac Amaru, advirtió que la vivienda donde se dispuso la detención domiciliaria de la dirigente social "no está en condiciones porque no tiene luz, no tiene agua, no tiene sanitarios", por lo que consideró que se trata de "un acto de hostigamiento más de la Justicia".

Desde Jujuy, la letrada confirmó que Sala "ya fue notificada" sobre el fallo del juez Gastón Mercau, titular del Juzgado de Control en lo Penal N° 3 de Jujuy, y van poner el domicilio "en condiciones mínimas" porque "Milagro no puede seguir ni un día más en el penal".

Además, Carreras sostuvo que la resolución basada en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "se dio fuera del plazo" y "tiene otras irregularidades" como que "el domicilio en el que está disponiendo traslado para Milagro no es el domicilio real de ella".

Obligaciones

Mercau precisó que cuando salga del penal de mujeres de Alto Comedero, la detenida será custodiada por personal de Gendarmería y tendrá prohibido salir del domicilio.

Además, dispuso que solo podrá ser visitada en forma irrestricta por los familiares, pero el resto de las personas podrán hacerlo de 7 a 20 y en grupos de hasta siete personas a la vez. El magistrado aseguró que Sala podrá recibir a la prensa en la casa.

Sala se encuentra detenida desde enero de 2016 por distintas causas como supuesta autora de los delitos de asociación ilícita, fraude y extorsión.