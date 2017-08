Este mensaje contra el racismo consiguió el récord de "me gusta" en Twitter

Un tuit del ex presidente estadounidense Barack Obama sobre el ataque racista en Charlottesville consiguió más de 3,2 millones de "me gusta" y se quedó con el récord de esa red social, lo que superó al que publicó Ariana Grande tras el atentado terrorista que tuvo lugar en su concierto en la ciudad británica de Manchester, en mayo último.

Obama publicó el pasado sábado una frase de la autobiografía del ex presidente sudafricano Nelson Mandela: "Nadie nace odiando a otra persona por su color de piel, su pasado o su religión. La gente aprende a odiar y, si puede aprender a odiar, también se le puede enseñar a amar; el amor nace de forma más natural en el corazón humano que su opuesto".

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm