Madonna celebra su cumpleaños 59

Madonna, que cumple este miércoles 59 años, es una de las artistas más exitosas del siglo XX. Los más de 300 millones de copias vendidas de sus álbumes avalan esta afirmación.

Han sido sus melodías, su puesta en escena y su estilo, irreverente y provocativo, los que la han convertido en un icono, y no solo de la música.

En moda su estilo se define, desde los ochenta, con el término 'Madonna wannabe' y hacía referencia a unas prendas llenas de encajes, tules blancos, cruces y mitones.

Excentricidades que pronto la llevaron a colaborar con diseñadores de la talla de Givenchy, Gucci, Dolce&Gabbana, Versace, Alexander Wang o Jean-Paul Gautier. Pero fue con Gautier con quien creó una especial unión.

No en vano diseñó buena parte de los corsés que la artista lucía en sus conciertos.

Cada vez más ecléctico, el 'look' de Madonna ha influenciado a decenas de artistas femeninas, y se ha ido 'refinando' hasta alcanzar un estilo compuesto por los tonos negros, las rejillas, transparencias y, como siempre, altas dosis de provocación.

Con que Madonna ha logrado conservar el trono del pop durante muchos años y es historia de la música junto a The Beatles, Nirvana o Michael Jackson. Por canciones como Like a virgen, Material girl, True blue, Who's that girl?, Express yourself, Hung up... Incluso hizo una excelente verisión de American pie. Madonna es ya un clásico. Larga vida a Madonna.