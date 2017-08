40 años sin Elvis, el rey del rock and roll

Esta semana se cumplen 40 años de la muerte de Elvis Presley y en su ciudad natal, Memphis, se lo recordará con siete días de festejo, que incluyen mesas de debate, conciertos y hasta misas conmemorativas. Es que el "rey del rock n' roll", que murió un 16 de agosto de 1977, tiene un lugar importante en la historia de la música no sólo para sus fans.

La importancia musical del astro es que fue el primero que mezcló el country con ritmos negros y blues. "Nadie lo hubiera logrado sin Elvis", dijo una vez el cantante Buddy Holly, y como el mismo John Lennon afirmó: "Si Elvis no hubiera estado, los Beatles no hubieran existido".

Elvis nació en Tupelo, Misisipi, en un hogar sin abundancias: su padre era un empleado informal y su madre, una costurera. A los diez años, mientras él ansiaba una bicicleta, sus padres le regalaron una guitarra de 7,9 dólares. Mientras cursaba la primaria aprendió a tocar solo y gracias a su experiencia en el coro de la iglesia pronto pudo tocar profesionalmente.

En 1954, llegó "That's All Right", su primer álbum de rock y de ahí en adelante su carrera ascendió con más de mil millones de discos vendidos, tres Grammys y su participación en más de 30 films de Hollywood. Hay sellos postales con su rostro y sus discos son vendidos hasta hoy en todo el mundo.

De 1958 a 1960, Elvis hizo su servicio militar en la ciudad alemana de Friedberg, donde conoció a Priscilla Beaulieu, la hija de 14 años de un soldado, y se casó con ella en 1967. A los nueve meses nació la hija de ambos, Lisa Marie. Pero la pareja se divorció en 1973 pues según su mujer él le dedicaba poco tiempo a la familia. Por esa época el músico ya sucumbía a los estimulantes, sedantes y somníferos.

A mediados de los 70, la etapa de oro de Elvis ya había pasado y se presentaba en los escenarios ebrio y con un exceso de peso que dificultaba sus movimientos. En junio de 1977 brindó su último concierto ante casi 20 mil personas en Indianápolis. "Lucía horrible, realmente horrible. Obviamente sabíamos que no estaba bien de salud, pero dio un buen concierto", dijo Jacque Quick a la emisora WIBC. .

Su última canción la grabó en en el "Jungle Room" de su mansión con el título de "Way Down" ("Cuesta abajo") y murió pocos días después. "Nadie mató a Elvis excepto Elvis", dijo su mánager, "Coronel" Tom Parker.

Elvis tenía 42 años cuando fue hallado boca abajo en el piso del baño de "Graceland" y según los médicos fue una muerte "por falla cardíaca". La obesidad y los años de abuso de drogas malograron al artista. "No podía tolerar en lo que se había convertido y anestesiaba su dolor cada vez que podía", dijo en ese entonces su biógrafa Alanna Nash.

Sin embargo, sus éxitos son clásicos que aún no se olvidan, tanto así que en 2016 Presley ocupó el cuarto lugar en la lista de Forbes de celebridades fallecidas que más ganan, con más de 27 millones de dólares en ganancias.