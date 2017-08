La dura respuesta de Brancatelli porque lo acusaron de trabajar para Cambiemos

Diego Brancatelli salió a responderle a la militante kirchnerista Anita Montanaro, la jefa de redes sociales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que lo acusó de trabajar para Cambiemos luego de que se viralizara el video donde la gobernadora María Eugenia Vidal se enoja con el panelista a horas de las PASO.

A través de su perfil en Twitter, Montanaro había sugerido que el panelista de Intratables era parte de Cambiemos. "Brancatelli es ellos, déjense de jode", posteó.



"Al kirchnersimo no les gustó. Están molestos de que hayan utilizado este tiempo en veda para viralizar lo que pasó. El que duda de que trabajo para Cambiemos es un ignorante, un mala leche o no me conoce", respondió Brancatelli en el programa de Pamela David.

El periodista ensayó una autocrítica pero dejó en claro que no trabaja para el Gobierno. "Puedo sentir que me equivoqué en el momento. Ahora, de que alguien dude de mi lealtad, yo no soy empleado ni de cambiemos ni del kirchnerismo y eso me deja la libertad, a mi con eso no me corren", sostuvo.



"Si un empleado del kirchnerismo me cruza a mi que trabajo para ellos, estamos en problemas. Yo no soy empleado, los apoyo ideológicamente, camino los barrios, colaboro con quien quiero colaborar. Lo que digan los demás y empleados del kirchnerismo, a mi no me interesa", remató.