Cómo quedará la nueva Legislatura si se repite en octubre el resultado de las PASO

Pese a ganar las elecciones, Cambia Mendoza perdería legisladores y el quórum propio. Mientras el PJ sumaría bancas, la situación del FIT no es la ideal.

En política 2+2 pocas veces es igual a 4. De eso puede dar fe Cambia Mendoza, que podría ceder bancas en la Legislatura aunque gane con claridad las elecciones generales. Y también el PJ, aunque su caso es inverso: si se confirma la tendencia de las PASO perderá en las urnas el 23 de octubre, pero obtendría más lugares en el Senado y la Cámara de Diputados.

Esto se debe a que el oficialismo pone en juego en estas elecciones 24 legisladores (11 senadores y 13 diputados) que ingresaron a la Casa de las Leyes gracias a la gran elección que la UCR y sus socios realizaron en 2013. En cambio el justicialismo arriesga sólo 15 bancas (siete en la cámara Alta y ocho en la cámara Baja). La situación del Frente de Izquierda tampoco es sencilla, ya que renueva un senador y tres diputados.

Obligado a mejorar

Los mendocinos hablaron a través de las urnas en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo pasado. Si bien los resultados fueron favorables a la gestión de Alfredo Cornejo, Cambia Mendoza deberá mejorar su performance para octubre para no perder legisladores.

Tanto el Senado como Diputados renuevan la mitad de sus bancas: 19 en el primer caso y 24 en el segundo. Para la conformación de ambas cámaras se recurre al sistema D'Hont, un mecanismo complejo de promedios para asignar las bancas.

Senado

Actualmente Cambia Mendoza tiene 21 senadores pero si se repiten en octubre los resultados de las PASO perderá dos lugares y llegará a 19. En cambio el PJ pasaría de 15 a 17 y el FIT no tendría cambios para seguir con sus dos bancas.

En este caso, si bien el oficialismo mantendrá la mayoría, se complicaría al momento de obtener quórum ya que se necesita la mitad más uno de la Cámara. Además si se produce una discusión cerrada con la oposición en algún proyecto particular, Cambia Mendoza no podrá darse el lujo de sufrir inasistencias en su bloque para alcanzar al menos 19 votos y llevar la definición a un desempate a cargo de la vicegobernadora Laura Montero.

La composición actual y la futura, si se mantiene el resultado de las PASO, en el Senado.

Diputados

En el caso de Diputados también sale perdiendo el oficialismo. Actualmente Cambia Mendoza tiene 25 legisladores; 19 son del PJ y 4 del FIT.

Con la composición que arrojaron las Primarias, Cambia Mendoza quedaría con 24 diputados (pierde uno), el PJ con 21 (suma dos), el FIT se quedaría con 2 (pierde dos) y el Partido Intransigente sumaría un diputado, Mario Vadillo (Protectora).

La composición actual y la futura, si se mantiene el resultado de las PASO, en Diputados.

También acá queda pareja la cuenta y en caso de empate entre oficialismo y oposición en este caso el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, sería el encargado de desempatar.

El legislador radical reconoció que con este resultado perderían el “quórum propio”. De todas maneras se mostró optimista al afirmar que los números pueden mejorar para octubre.

Por su parte el presidente del bloque del PJ de diputados, Javier Cofano, se esperanzó en que la elección se polarice para octubre entre los partidos más grandes.

“Nuestro gran objetivo es sumar más diputados y afianzarnos en los distritos donde hemos ganado”, señaló. Cofano aseguró que con esto no buscan poner en jaque la “gobernabilidad” sino que esperan poder discutir los proyectos que actualmente se tratan sin “debate”.

“Esto le complicaría al gobierno tomar decisiones en forma unilateral, habría más discusión en los proyectos”, añadió Cofano.

En tanto, Vadillo manifestó que “nuestra postura será como siempre, en contra de los malos gobiernos, en la Legislatura vamos a estar a favor de la gente”, señaló. Además se mostró optimista en torno a un crecimiento en su sector de cara a las generales de octubre.

Para el candidato del Partido Intransigente, el voto a su espacio fue un “pensado”.

“Nuestros votos son genuinos, hemos peleado contra grandes empresas y nunca nos dejamos corromper”, dejó en claro Vadillo, frente a alguna posible presión que pudiera sufrir de parte del oficialismo o bien desde el justicialismo.

Camino al Congreso

Con los resultados actuales el oficialismo quedaría con tres diputados nacionales y el PJ se quedaría con dos bancas, por lo que ganaría una. Mientras que el FIT prácticamente necesita duplicar en octubre los votos que consiguió en las PASO para mantener el escaño que actualmente ocupa Soledad Sosa.

La candidata al Congreso del FIT, Noelia Barbeito, no baja los brazos y asegura que van a “acrecentar” los votos en octubre para no perder bancas ni en la Legislatura ni en el Congreso. Además aseguró que el Partido Intransigente no le quitó votos a la Izquierda, y que el crecimiento de los espacios más chicos se da por la “disgregación” que hay en los partidos tradicionales.

Barbeito se entusiasma con retener las bancas y con que otras fuerzas políticas le sigan quitando votos al oficialismo. “Vamos a lograr mantenernos con muchísimo esfuerzo”, sostuvo la senadora.