Tienen 94 y 98, se conocieron en el gimnasio y se casaron

Gertrude Mokotoff y Alvin Mann se conocieron hace ocho años en un gimnasio en Middletown, Nueva York, adonde siguen yendo todavía dos veces por semana. “Un amigo común me dijo: ‘Me gustaría que conocieras a una joven muy agradable’. Y así fue”, contó el al diario The New York Times, a horas de su casamiento.

En su primera cita, la llevó a un restaurante en Middletown llamado Something Sweet. “Había algo en ella que me hizo querer seguir hablando”, recordó. Recorrieron temas de lo más diversos: pasado, presente, hijos, nietos, sueños, metas… Poco tiempo después ya estaban decidiendo “compartir una vida juntos”.

Cuando su guitarrista comenzó a rasguear “Somewhere Over the Rainbow”, la Sra. Mokotoff, agarrando un pequeño ramo de rosas blancas, salió de una habitación lateral y comenzó a caminar lentamente hacia su futuro marido, con los ojos llenos de lágrimas.

El 20 de agosto, juntos soplarán las velas en la torta de cumpleaños de la flamante esposa, que cumplirá 99 años. “La gente siempre pregunta qué es lo que nos mantiene jóvenes”, dijo Mann. “Por supuesto, una parte se debe a la ciencia médica, pero la mayor parte es que vivimos vidas libres de preocupaciones. No dejamos que nada que no podamos controlar nos moleste en lo más mínimo”.