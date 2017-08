Video: Brian Sarmiento mostró sus partes íntimas y generó polémica

El actual jugador de Newell's se vio involucrado en un escándalo cuando en las últimas horas se viralizó una grabación en la cual muestra y se agarra sus partes íntimas.

"Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote, alfajor grandote, doble y triple sabor. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote, este está grandote", recita el habilidoso futbolista, refiriéndose a la conocida marca de alfajores.

El futbolista dijo que "eso que se vio, fue un chiste interno entre amigos y parece que a alguno se le escapó; así fue como llegó a todos lados. Este soy yo, con mis errores, con mis defectos, con mis virtudes. Quiero pedir disculpas si lo que se muestra, hiere a alguien, sobre todo a los más pequeños, pero en este país hay gente que vive de hacerle MAL A LAS PERSONAS y por suerte YO NO LE HAGO MAL A NADIE".

"Seguiré trabajando y ayudando a quienes más lo necesiten, y aprenderé de esta mala experiencia. Soy un pibe de 27 años divertido, que se preocupa por cosas importantes, como por ejemplo la gente que no tiene para comer, las personas que no tienen un techo digno, los pequeños que no tienen un juguete en el día del niño, el ser educado y devolverle una sonrisa a un hincha, y no por pavadas como esta", detalló claramente enojado.

"Lo que sí quiero recalcar es que soy padre de tres hijas hermosas y si hay algo que realmente me duele, es que esto les llegue. No creo que el 'vivo' que filtró esto haya ganado nada; sólo tuvo intención de hacer mal. Así estamos... Un abrazo para todos", concluyó.