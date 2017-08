Frigerio pidió al kirchnerismo no “ensuciar” el proceso electoral

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, acusó al kirchnerismo de pretender "ensuciar" el escrutinio provisorio con sus denuncias de presunta manipulación en la carga de los votos y, al ratificar que ese proceso se realizó con total "transparencia", advirtió que "no somos iguales a ellos, no todos hacemos trampa, no todos mentimos".

El funcionario replicó las duras críticas de la ex presidenta y candidata a senadora Cristina Fernández, quien tras las PASO salió a denunciar que la Casa Rosada le "robó la elección", y remarcó que le "llama poderosamente la atención" que el kirchnerismo, "con el daño que le ha hecho a la República", ahora "hable de republicanismo, de ética y de verdad".

Frigerio insistió en asegurar que en ningún acto comicial se hace un conteo del "100 por ciento de la carga" de los telegramas en el escrutinio provisorio, y afirmó que la definición final sobre el ganador de las elecciones la da el escrutinio definitivo que realiza la Justicia.

Por su parte el candidato a senador de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich aseguró que con miras a la elección de octubre "hay que salir a buscar nuevamente" el voto, y consideró si en ese comicio se ratifica el apoyo al oficialismo, "queda sepultado" el mensaje del kirchnerismo de que "la mayoría de la gente no quiere el cambio".

Además, confirmó que la gobernadora María Eugenia Vidal seguirá involucrándose con su "liderazgo" en la campaña para el comicio del 22 de octubre, como lo hizo en las PASO.