El mejor restaurante del mundo vende sus muebles

No han pasado ni cuatro meses desde que el neoyorkino Eleven Madison Park se convirtió en el mejor restaurante del mundo –según la lista británica The World 50’s Best Restaurants–, y los dos socios que lo regentan, el chef Daniel Humm y Will Guidara han decido hacer reformas.

El restaurante cerró el pasado 9 de junio para someterse a una remodelación completa que contempla cambios en el espacio, en el diseño y arte de sala y en la creación de un área de bar de obra nueva.

“acabamos de firmar un nuevo contrato de arrendamiento y si vamos a estar asentados aquí durante dos décadas más, pensamos que era el momento adecuado para reinvertir en Eleven Madison Park. Además, el restaurante fue inaugurado en 1998, así que la cocina tiene 20 años. ¡Es hora de darle un poco de amor! Queremos coincidir más con la experiencia que servimos en él”, dijo Will Guidara.

¿Qué se les ha ocurrido hacer con los muebles? Pues nada más y nada menos que ponerlos a la venta. El letrero de la entrada ya ha sido adquirido por 10.000 dólares, pero aún queda mucho material por vender. Por ejemplo, un gran armario de comedor que se puede adquirir por 7.500 dólares, algunas barandillas de bronce que tienen un coste de 2.000 dólares, o un gran espejo de comedor privado que se vende por 1.500 dólares.

La idea, como además añaden en su tienda online, es “dar la oportunidad a todo el mundo a que pueda disfrutar del restaurante tanto como lo hicimos nosotros, llevándose un pedacito de su historia antes de la actualización”.