Brancatelli: "No busquen responsabilidades que no tengo”

Tras las PASO el periodista, Diego Brancatelli, se refirió a la repercusión que tuvo su cruce con la gobernadora María Eugenia Vidl la semana pasada y se defendió de quienes sostienen que la pelea influyó a favor de Cambiemos.

"Estaría subestimando a la gente y hablando muy mal del votante si pasara eso. No creo tener ese poder. Hice una pregunta lógica, tampoco es que pregunté nada del otro mundo. No creo que cualquiera que haya visto esa discusión haya cambiado el voto. No funciona así", aseguró el periodista.

"La responsabilidad de si no somos Gobierno hoy no la busquen en mí, sino en todos los errores que se cometieron antes. Yo no soy funcionario, soy un humilde periodista. No busquen responsabilidades que no tengo", insistió Brancatelli.

"Estuvo muy bien, pero yo creo que hubo una estrategia de campaña. Para mí se habían equivocado en los candidatos. Ella es la más brillante, lejos, pero no era candidata y tuvo que salir en los últimos días a hablar para que Bullrich y Ocaña no hablaran, porque saben que restan votos", concluyó el periodista.

El cruce

"Beneficiaron a los que más tienen y ajustaron a los que menos", resumió el periodista tras señalar los que fueron, a su parecer, los puntos más débiles de la administración de Mauricio Macri. "No todos podemos vivir en una base militar", añadió.

Ante esos dichos la gobernadora no se quedó callada y contestó: "Yo no elegí vivir en una base militar para que mis hijos no tengan problemas de inseguridad. Vivo en una base militar porque doy peleas que ningún gobernador dio, porque dejaron una bala en mi casa, porque entraron a mi oficina dos policías, porque tuve amenazas con una persona que tenía una granada, porque amenazaron a mi familia más de una vez", recordó la mandataria. "Me encantaría no tener que vivir ahí y poder vivir en la misma casa que viví toda la vida".

Fuente: Infobae