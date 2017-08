Juicio por lesiones al Gato Araya: informes médicos complican a 11 penitenciarios

Comenzó este lunes en Almafuerte el juicio que tiene a once guardias en el banquillo por dos hechos denunciados por el popular interno en el 2012 y 2013. En esta primera jornada, declaró el denunciante.

Comenzó finalmente este lunes el juicio oral que tiene a un grupo de penitenciarios en el banquillo por estar acusado de lesionar intencionalmente durante traslados intramuros en la cárcel de Almafuerte al reconocido preso Marcelo Araya Rivas –de 41 años, apodado Gato por policías que lo investigaron– condenado a dos prisiones perpetuas por instigar asesinatos y juzgado actualmente en la Justicia federal por causas de drogas y contrabando.

En la primera jornada de proceso, que lleva adelante la jueza Lilia Vila, de la Primera Cámara del Crimen, Araya declaró y marcó a los imputados por las agresiones, que en total son once por dos hechos ocurridos en mayo del 2012 y marzo del 2013 en la penitenciaría lujanina.

Una causa tiene cinco imputados por severidades y la otra, ocho. Dos de ellos, Alberto Eusebio Rivero y Martín Ariel Rivero Pringles, son los que están sospechados en ambos expedientes.

La primera jornada de debate se desarrolló en la cárcel de Cacheuta. Tanto la jueza como el fiscal Daniel Carniello, que representa al Ministerio Público y terminó las investigaciones, más las defensas, se trasladaron hasta Luján y dieron inicio al juicio, que está previsto para tres días. Este martes y el miércoles el proceso continuará en Tribunales.

Además de la declaración de Araya –que se realizó en el inicio–, fuentes del caso señalaron que los imputados están comprometidos por las pruebas que se reunieron en la instrucción.

Básicamente, por los dos informes forenses que sostienen que el interno sufrió lesiones durante los traslados del 26 de mayo del 2012 y el 31 de marzo del 2013 y una filmación.

El primer hecho denunciado se produjo en una huelga de hambre. Araya fue llevado por los penitenciarios hasta la Enfermería para hacer una extracción de sangre y luego lo escoltaron de vuelta a su celda. Todas las acciones, por resolución del Servicio Penitenciario, deben quedar registradas por una filmadora.

En esta ocasión, los movimientos fueron grabados por el personal y sirvieron como prueba en la instrucción. Durante el trayecto, el interno habría sido golpeado.

Tras la denuncia, una médica forense, María Monge, constató que Araya presentaba heridas compatibles a la descripción que realizó en la denuncia. Confirmó que presentaba excoriaciones de diverso tipo y tamaño en la zonas cervical, brazos, manos, pierna derecha y pliegues de ambas axilas, entre otras.

“Las lesiones precedentemente descriptas tienen un tiempo de curación e inutilidad para el trabajo menor a 15 días, de no mediar complicaciones”, informó en su conclusión la forense.

Por su parte, el domingo de Pascua del 2013, Araya volvió a denunciar maltrato del personal penitenciario. De acuerdo con la investigación, un grupo de penitenciarios lo sacó de su celda del módulo 5 ala 3 porque, al parecer, debía hacer un descargo por un problema disciplinario y lo trasladó a un sector de la cárcel lujanina.

En el trayecto lo habrían agredido para que “retirara la primera denuncia” contra los penitenciarios.

Dio aviso al abogado y la ex fiscal especial Claudia Ríos (hoy en Homicidios), se trasladó hasta el penal de Almafuerte para tomar la denuncia.

Notificaron a un médico forense –Martín Barrera­– y este comprobó las lesiones en hombros, y daños en omoplatos, brazos y costillas y región parieto-occipital derecha, entre otros sectores.

Las mismas fueron provocadas 24 horas antes, informó el profesional, “por un objeto de superficie lisa y roma”. Asimismo, señaló que tenían un tiempo probable de curación menor de 30 días.

Lo llamativo del procedimiento fue que, esta vez, no fue filmado, lo que terminó complicando a los penitenciarios. De acuerdo con la causa, los imputados señalaron que no grabaron el traslado porque el aparato no tenía baterías y que Araya se autolesionó.

El debate continuará este martes con la declaración de los médicos y otros testigos. No se descarta que los imputados también den su versión ante las partes. Está previsto que el miércoles se desarrollen los alegatos.

Los imputados y lo que arriesgan

Los once penitenciarios, que siguen en actividad, están acusados por el delito de severidades, tipificado en el artículo 144 bis, inciso tercero. El mismo sostiene: “Será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por el doble de tiempo: el funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones o apremios ilegales.

La primera causa, de la denuncia radicada el 26 de mayo del 2012 (P-86948/12), tiene a los guardias Alberto Eusebio Rivero, Martín Ariel Rivero, Guillermo Damina Funes, Raúl Sebastián Aguirre y Vicente Nicolás Castellano como imputados.

Por su parte, la otra (P-32.711/13), presenta a los primeros dos citados, y a Rodolfo Orlando Domenica, David Gabriel Martínez, Mauricio Damián Cortez, Rodrigo Fernando Palacio, Osvaldo Enrique Ramírez y Rodrigo Manuel Godoy.