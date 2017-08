Doble de “Deadpool 2” muere accidentalmente durante una escena

Una doble de acrobacias murió en el set de “Deadpool 2” después de que un truco con una motocicleta saliera mal durante el rodaje de una escena en Vancouver, Canadá.

“La policía de Vancouver puede confirmar que un doble de acrobacias ha muerto en el set de ‘Deadpool’ durante un truco en una motocicleta”, dijeron en un comunicado.

A stunt driver has died on the set of Deadpool during a stunt on a motorcycle. VPD & @WorkSafeBC investigators are at the scene.

— Vancouver Police (@VancouverPD) 14 de agosto de 2017