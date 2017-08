La Gendarmería buscó a Santiago Maldonado en San Rafael

Efectivos de la Gendarmería Nacional llegaron hasta la localidad de Monte Comán para verificar si el joven Santiago Maldonado se encontraba en ese lugar, a 13 días de estar desaparecido luego de participar en una protesta mapuche en Chubut.

Según informó Diario San Rafael, el domingo de la semana pasada llegó un hombre al Hogar San Luis Gonzaga y pidió alojamiento ya que adujo que se encontraba extraviado. Al día siguiente, el hombre hizo los trámites en el Centro de Documentación Rápida de Monte Comán para obtener un nuevo DNI.

"Acá comentó que venía de Mendoza, que antes tenía rastas pero nada más que permita inferir se haya tratado del hombre que busca el país", comentó el sacerdote.

En esa localidad sanrafaelina, el hombre estuvo hasta el día miércoles, momento en que se tomó un colectivo hacia San Luis.

Con este dato, los gendarmes visitaron el hogar que conduce el padre Fernando Yañez el día sábado. Pero el religioso aseguró que, por la descipción física, era una persona distinta.

"Se trataba de una persona totalmente distinta a la de la foto de Maldonado que han exhibido los medios", afirmó Yáñez al Diario San Rafael.

"La foto que me mostraron los agentes coincidía con la persona que pasó por aquí, pero no necesariamente puede ser Maldonado, es más si me piden una opinión creo que no era", indicó.

Los uniformados pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad para analizar si el hombre que pasó por el hogar de Monte Comán era Maldonado.