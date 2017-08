Fenómeno PASO: las fuerzas que surgieron por el “voto disperso”

Los resultados de las PASO están a la vista. En Mendoza se impuso Cambiemos con el 41%, seguido del Frente Somos Mendoza con el 33,2%. Pero hubo sorpresas especialmente porque el voto se dispersó hacia los partidos más chicos que juntos llegan al 20%.

A lo largo de los años las tendencias van cambiando en las elecciones de acuerdo al momento que atraviesa el país. Pasado el “voto Clemente”, donde se eligió el personaje de la historieta para anular los votos en el 2011, llegó el “voto castigo y el voto bronca” para mostrar el disgusto con los oficialismos. Ahora ese disgusto en las últimas PASO se consolidó con el “voto disperso”.

El gobernador Alfredo Cornejo admitió que hubo un “voto disperso”, pero minimizó la situación. Lo cierto es que el candidato de Protectora, José Ramón, a través del Partido Intransigente logró consolidarse como una nueva fuerza, el FIT mantuvo su tercer puesto y también pasaron a octubre Emanuel Fuggazzotto (Partido Verde) y María José Ubaldini (Encuentro por Mendoza). A estos candidatos se suma el kirchnerista Juani Jofré que dio el gran batacazo dentro del peronismo.

Los encuestadores hicieron sus primeros análisis sobre la dispersión del voto que hubo en estos comicios. El consultor Enrique Bollati consideró que a raíz de esta situación los dos partidos mayoritarios perdieron votos. En ese sentido señaló que tanto el FIT como el PI representaron el “voto bronca”.

“Esto muestra que hay un público descontento. El PJ no tenía realmente una propuesta opositora por lo tanto los opositores no se sintieron contenidos. Hay gente no conforme con el gobierno pero que la oposición no los representó y eligen a los otros partidos”, manifestó Bollati.

El analista adelantó que ahora el PI tiene el desafío de sacarle los votos al FIT. De todas maneras señaló que probablemente el voto se va a concentrar en octubre lo que podría modificar el panorama electoral.

Por su parte el encuestador Elbio Rodríguez, señaló que la dispersión la generó el “nivel alto de indecisión”. “Llama la atención la caída del FIT y eso lo toma Protectora”, afirmó el consultor. De todas maneras consideró también, al igual que Cornejo, que a fuerzas más chicas les sirvió la publicidad gratuita.

Asimismo Rodríguez manifestó que la “lógica” es que la gente se informe para octubre y crezca el nivel de interés. “Protectora puede crecer o dividir los votos con el FIT, pero el techo es ese y el peronismo tiene posibilidad de crecimiento”, sostuvo.

¿Qué dicen los candidatos?

El joven del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, que alcanzó el 1,7% de los votos, consideró que logró captar el voto de los jóvenes. “La ciudadanía toma conciencia de quién está en cada sello partidario, tiene que haber representatividad”, señaló. El candidato aseguró que la ciudadanía le quiere dar la oportunidad a una “nueva generación”. “Esto se puede sostener o producir una gran polarización, depende mucho de cómo se enfoque la campaña”, concluyó.

Por su parte la candidata de Encuentro Por Mendoza, María José Ubaldini, hizo otro análisis y afirmó que el 60% del electorado “le dijo que no al gobierno de turno”. “Que la oposición esté atomizada es un mensaje de que necesitamos renovación, y nuevas formas de hacer política”, expresó.

Para Ubaldini sus votantes fueron en su mayoría jóvenes y mujeres que quieren renovación y cambio.

José Luis Ramón aseguró que su triunfo no fue por el “voto bronca”. “Planteamos una propuesta clara que llega directo a la personas que nos han votado. Represento a una franja de la sociedad que está siendo apaleada por la política tradicional”, señaló Ramón. Además se diferenció del FIT, "que plantea la lucha armada", mientras que Ramón utiliza la frazada como el “símbolo de la paz”.

“El voto que nos dieron no responde a la bronca si no a la construcción de una idea”, concluyó el candidato de Protectora. Además dejó en claro que no se trató de un voto disperso sino del “voto de las convicciones”.