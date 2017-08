¿Vidal 2019? "Voy a estar donde decidan la gente y este equipo"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que en el futuro estará en el cargo que le toque ocupar "entre lo que decida la gente y el equipo" que encabeza el presidente Mauricio Macri, en tanto aseguró que los que vienen "van a ser nuestros próximos 20 años".

Al coincidir con el jefe de Estado, quien tras las PASO prometió "los mejores próximos 20 años de la historia", Vidal enfatizó: "Los próximos van a ser nuestros próximos 20 años".

En una conferencia de prensa ofrecida en un hotel porteño, la mandataria provincial fue consultada sobre qué lugar político ocupará en el futuro: "Me veo donde me toque estar entre lo que decida la gente y este equipo, que integra el presidente Mauricio Macri y todo el Ejecutivo. En términos futbolísticos, me gusta decir que voy de aguatera, de defensa, de arquera o para agarrar la pelota y devolverla a la cancha", ilustró.

Además aseguró que no es "especuladora" y que no piensa en qué lugar le conviene estar en una elección, al argumentar acerca de su participación en la campaña electoral, y agregó que "nunca" deja solo a su equipo y que por eso acompañó y seguirá acompañando a los candidatos de Cambiemos para la provincia de Buenos Aires.

Ante las críticas del kirchnerismo por la demora en el escrutinio provisorio en Buenos Aires, Vidal aseguró que esa fuerza liderada por Cristina Fernández "le debe una explicación a la sociedad sobre por qué no apoyó el voto electrónico" en el Congreso Nacional, en el marco de la reforma política que era impulsada por el oficialismo.