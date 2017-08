Un día después del triunfo de Cambiemos en las PASO, el gobernador Alfredo Cornejo volvió a hacer un balance y analizó los resultados obtenidos por el peronismo en la provincia.

“Es superior a lo que sacamos en las elecciones de gobernador. Acá da más explicaciones el que gana que el que pierde, es insólito”, expresó el mandatario. Además consideró que el peronismo tuvo un “gran deterioro” por el “retroceso” respecto de elecciones pasadas.

“Todos los gobernadores han perdido las elecciones de medio término; (Arturo) Lafalla, (Roberto) Iglesias, (Celso) Jaque y (Francisco) Pérez”, manifestó Cornejo, que a su vez consideró que los votos de los competidores de Omar Félix, el ganador de la interna justicialista, podrían irse para otros sectores y no necesariamente para el sanrafaelino.

En cuanto a la dispersión del voto en la provincia, el mandatario repitió que no considera un “fenómeno” el caso de José Ramón y atribuyó esa sumatoria de votos a la publicidad gratuita que tienen los partidos. Esto sumado a que el candidato del Partido Intransigente tiene “participación política” a través de la ONG Protectora.

“En todas las elecciones hay terceras, cuartas y quintas opciones, no veo un fenómeno sacar el 7%”, reiteró.

Con respecto a los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, el mandatario los calificó como "satisfactorios" para el gobierno nacional y aseguró que el único “gran logro” de Cristina Fernández fue que no le “explotara” la economía en su gobierno. Además consideró que no modifica si la ex presidenta gana o pierde por dos puntos.

Por último desde la escuela Pablo Nogués, Cornejo aprovechó para pasarle factura a la Justicia local por no avanzar en las denuncias de corrupción de la gestión anterior, a diferencia de lo que sucede a nivel nacional.