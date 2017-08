Siete secuelas que se planearon pero nunca se filmaron

No de nuevo, decía.

Hay películas que nos gustan mucho. Tanto, que si hay planes para una segunda o tercera parte no lo pensamos demasiado y queremos ir a verlas. Es sabido que, salvo excepciones, es muy difícil que la secuela pueda lograr el encanto de la original. Y muchas veces, películas que no considerábamos que pudieran o debieran continuar casi tienen una nueva entrega en el cine. Estas son siete secuelas que nunca se filmaron.

1. Forrest Gump 2: Gump & Co.

El éxito de Forrest Gump y el hecho de que saliera una secuela de la novela original hacían que esto sea casi un hecho. Paramount Pictures le encargó al guionista Eric Roth escribir la película, tentativamente llamada Gump & Co. como la novela. El desinterés de Tom Hanks y del director Robert Zemekis fueron determinantes para que esta película nunca suceda.

2. The Breakfast Club: 10 Years Later

John Hughes planeaba hacer una secuela de su éxito de 1985 mostrando que sucedió con Bender, Claire, Andy, Brian y Allison diez años después que terminaran la secundaria. Sin embargo, en una entrevista en 1999 comentó que no tenía sentido poner a esos personajes nuevamente en una habitación ya que probablemente no tendrían nada que hacer juntos.

3. E.T. II: Nocturnal Fears

Un éxito como el de E.T. sin dudas pedía una secuela. Steven Spielberg y la guionista Melissa Mathison escribieron un tratamiento llamado E.T. II: Nocturnal Fears donde Eliott es secuetrado por una raza malvada de extraterrestres y E.T. debe rescatarlo. Sin embargo sintieron que el tono de la película era muy oscuro y decidieron no continuar. En palabras de Spielberg “Lo único que haría una secuela de E.T. es robarle la virginidad a la original”.

4. Spider-Man 4

En la época donde las películas de Sam Raimi con Tobey Maguire como Peter Parker eran la visión definitiva de Spider-Man, Sony planeo una cuarta parte para la serie. Se habló de John Malkovich interpretano al Buitre y a Anne Hathaway como Felicia Hardy/Black Cat. Pero las malas críticas de Spider-Man 3 y el hecho de que Raimi no pudo entregar un guión para cuando Sony lo pidió hicieron que este proyecto se descarte para dar lugar al reboot protagonizado por Andrew Garfield en 2012.

5. Gladiator 2: Christ Killer

¿No se había muerto Maximus Decimus Meridius? Sí, pero no hay que suponer que la muerte de un personaje puede significar la muerte de una secuela. Russell Crowe le propuso a su amigo, el músico y escritor Nick Cave, que escriba una posible continuación de la película que dirigió Ridley Scott. En una entrevista, Cave contó su propuesta: “[Maximus] baja al purgatorio y es regresado por los dioses porque este dios, Cristo, está ganando más popularidad que ellos. Los dioses están muriendo y le encargan al gladiador que mate a Cristo y a sus seguidores. Quise llamarla Christ Killer (Asesino de Cristo) y al final se da cuenta que al que debe matar es su propio hijo y que los dioses lo engañaron. Entonces termina convirtiéndose en un guerrero inmortal y la última secuencia lo muestra por diferentes guerras de la historia”. La reacción de Russell Crowe fue “No me gusta”, y eso fue todo.

6. Ei8ht

New Line Cinema encargó un guión para una secuela de la película de David Fincher, Se7en. En el, los policías interpretados por Brad Pitt (ahora con poderes psíquicos) y Morgan Freeman deben resolver otra serie de asesinatos. El problema es que ni Pitt, ni Freeman, ni Fincher estaban interesados en participar del proyecto. Este último llegó a decir en una entrevista “Estoy más interesado en que apaguen cigarrillos en mis ojos a tener que hacer esa película”. El guión se recicló y se terminó filmando como Solace, protagonizada por Anthony Hopkins y Colin Farrell.

7. Batman Unchained

También conocida como Batman Triumphant, era la película que le seguiría a Batman & Robin (1997). Warner Bros contrató al guionista Mark Protosevich (Thor, Soy Leyenda) para escribir. La historia incluiría al Espantapájaros (rol ofrecido a Nicholas Cage) inhabilitando a Batman usando su gas del miedo y a Harley Quinn (se rumoreaba que sería interpretada por Courtney Love) siendo la hija del Joker que intentaba vengar su muerte. Incluso estaba la idea de al menos convencer a Jack Nicholson para que interprete en una alucinación al Joker. No hace falta decir que Batman & Robin fue un desastre en crítica y en taquilla, George Clooney dijo que nunca volvería a interpretar al personaje, Joel Schumacher confesó no sentirse más interesado por la franquicia y Warner Bros. optó por desarrollar la novela gráfica de Frank Miller, Batman: Year One, algo que tampoco sucedió.

¿Te hubiese interesado verlas?

Fuente: Mental Floss, IMDb, Wikipedia