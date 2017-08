El kirchnerismo perdió en su bastión histórico: Santa Cruz

El candidato a senador de la Alianza Unión para Vivir Mejor-Cambiemos, Eduardo Costa, se impuso en la provincia que gobierna Alicia Kirchner por el 45,93 por ciento de los votos, con un total del 93,88 por ciento de las mesas escrutadas, y aventajó por poco más de 17 puntos al Frente para la Victoria.

En el segundo lugar, el Frente para la Victoria se ubica con el 28,52 por ciento de los votos, y en el tercer puesto sorprende el Frente de Izquierda- Partido Obrero, con el 7,70 por ciento de los sufragios relegando al cuarto lugar al ex gobernador Daniel Peralta, que se presentó bajo el sello Proyecto Sur, y obtuvo el 7,68 por ciento de los sufragios.

En la categoría para senadores nacionales, la provincia renovará sus tres bancas: dos en manos del FPV y una en poder de la UCR. Bajo el escenario que arrojan los resultados de hoy, si en octubre se repitieran los guarismos, la proporción se invertiría, y el kirchnerismo sólo quedaría con una banca por la minoría.

En la categoría para diputados nacionales, donde también se deberán renovar tres bancas, se mantienen las proporciones que se da en las PASO para senadores. Allí también se impone la candidata de Costa, la diputada provincial Roxana Reyes, con el 46,30 por ciento de los votos, sobre el 28,47 por ciento del FpV.

"El 75 por ciento de los santacruceños dijeron basta al modelo de atropello, corrupción e impunidad", declaró el vencedor Costa a las 21.30, cuando se adjudicó la victoria.

"Le dieron un mensaje a la gobernadora, al Frente para la Victoria y a La Cámpora de que no queremos más esta manera de gobernar", apuntó.

Mientras en el Comité Provincia de la UCR que preside Costa todo era festejos, en el bunker del Frente para la Victoria la actividad se desarrollaba a media luz y poca gente. Allí un grupo de militantes decidió que festejar igual y celebró su victoria en la interna del FPV.

En materia de precandidaturas, Cambiemos y el FPV eran las únicas fuerzas que disputaban internas.

Con el 93,88 por ciento de las mesas escrutadas, en la interna de la Alianza Unión para Vivir Mejor/Cambiemos, la lista Lista Juntos por Un Cambio, que postula a Costa se imponía con el 70,43% a su oponente de Integración Ciudadana, el ex senador Carlos Prades que contaba con 29,57%, en la categoría senadores.

En tanto, la aliada de Costa, la diputada provincial Roxana Reyes superó con el 66,89 por ciento en la categoría diputados nacionales a los otros dos nominados, Pablo Fadul (aliado de Prades) con el 27,99% y Sandro Levin (referente del PRO) que obtuvo el 5,11%.

En la categoría para senadores nacionales, en el FPV, la lista Unidos por Santa Cruz, con Ana María Ianni de El Calafate y Pablo Grasso, el candidato a intendente más votado en Río Gallegos en 2015, superaron por el 80,55% de los votos a sus oponentes de Somos Santa Cruz (19,45%), el sindicalista caletense Julio Gutiérrez con Mabel Isabel Ordoñez.

En tanto que para diputados nacionales, el ex intendente de Gobernador Gregores Juan Vázquez (con el apoyo oficial) superó con el 80,07% al dirigente mercantil de Río Gallegos, Claudio Silva que alcanzó el 19,93% por Somos Santa Cruz.

Más allá de los números el kirchnerismo no tuvo su mejor día en la tierra que lo vio nacer. Desde ayer, arreciaron las críticas cuando se supo que la ex presidenta Cristina Kirchner no vendría a votar, como así tampoco lo harían sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

El ex canciller y candidato, Jorge Taiana, argumentó un problema "logístico" en la frecuencia de los vuelos. "Le informaron mal, Aerolíneas tiene muchos más vuelos que antes, tendrá que dar ella las explicaciones", le respondió el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Mientras que Alicia Kirchner y Carlos Zannini, los únicos ex funcionarios del kirchnerismo que votaron en Río Gallegos tuvieron que enfrentar el grito de "chorros" de algún ciudadano enojado, aunque fueron episodios aislados al retirarse.

Los comicios encontraron a la provincia en medio de una crisis financiera en donde sólo el conflicto docente se encuentra en vías de resolución. Los judiciales llevan 136 días de acampe en reclamo de paritarias y pago de sueldos adeudados, y los empleados viales anunciaron paro para toda la semana próxima.

Además los profesionales de la salud siguen con medidas de fuerza intermitentes y los jubilados prometieron que volverán a las calles si la gobernadora no cumple su promesa de pagarles del 1 al 7 de cada mes.